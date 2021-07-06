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Из-за резолюции Украины по Крыму и Донбассу, Россия покинула заседание ПА ОБСЕ

23:00, 06 июл 2021
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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, инициированную Украиной, осуждающую российскую оккупацию Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев, информирует Радіо Свобода.

По словам Потураева, резолюция была принята «несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России».
Потураев добавил, что резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.
«Резолюция осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную российскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России – именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту – немедленно покинуть оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства», – рассказал Потураев.
Он отметил, что Россия угрожала выйти из состава ПА ОБСЕ, если эта резолюция будет принята, но документ все же поддержали.
Также ПА ОБСЕ приняла резолюцию США, в которой осуждается рост ненависти и насилия в мире. Отдельно в документе отмечены события в Беларуси. Была принята и резолюция, инициированная Нидерландами, в которой осуждаются преступления режима Александра Лукашенко.
«Поэтому российской и белорусской делегациям пришлось покинуть заседание ПА ОБСЕ», – заявил Потураев.
Он также рассказал, что новым президентом ПА ОБСЕ была избранна депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд, «которая является последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины».


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