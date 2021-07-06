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Канны-2021. Украинские фильмы уже побеждали - семь звездных лент

22:00, 06 июл 2021
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В Каннах открывается 74-й международный кинофестиваль. Украинские режиссеры представляют тут свои фильмы с 1951 года и семь лент уже стали призёрами престижного конкурса.  В этом году они тоже будут удивлять Канны, и есть шанс на новые награды. Об этом пишет 24 канал.

В этом году Украина представлена двумя лентами на Каннском кинофестивале. На Неделе критики за пальмовую ветвь будет бороться в основной конкурсной программе игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга", который создали при участии украинской кинокомпании Pronto Film. А в программе Специальных показов участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства украинской кинокомпании ATOMS & VOID.

Семь украинских лент, которые уже получили награды в Каннах

1. "Цветущая Украина" Михаила Слуцкого

Год: 1951
Специальный приз жюри за короткометражный фильм
Официальный конкурс короткометражных фильмов
Фильм документального характера рассказывает о развитии народного хозяйства, науки, культуры Украины. Конечно, фильм был представлен от Советского Союза. В фильме также показали труд шахтеров, металлургов, тружеников сельского хозяйства. В ленте зафиксированы виды украинских городов: Киева, Днепропетровска, Запорожья, Кадиевки, Львова, Одессы, Сталино (теперь Донецк), Ужгорода, Харькова. Использованы уникальные документальные кадры разрушенных промышленных предприятий Донбасса периода Второй мировой войны.

2. "Холодный март" Игоря Минаева

Год: 1988
Специальный приз фестиваль, приз критики
Двухнедельник режиссеров
История фильма развивается в небольшом провинциальном городке, где находится профессионально-техническое училище. Многих учеников малого города связывает нежелание учиться и проблемы с законом. Но директор училища Андрей Шиленко очень заботится о своих учениках. Поэтому он понимает детей, которые нуждаются в его заботе, ведь он видит в них людей со сложным эмоциональным миром. Он знает об их непростых судьбах и неравнодушен к ним.

3. "Лебединое озеро. Зона" Юрия Ильенко

Год: 1990
Приз Международной федерации прессы, Награда Молодости за лучший зарубежный фильм
Двухнедельник режиссеров
За три дня до завершения своего срока заключения из тюрьмы убегает мужчина. Он скрывается в старом памятнике "Серп и молот", где его находит женщина. Между ними разгорается любовь. Но судьба приводит его снова к заключению. По воле случая происходит так, что он находится в шаге от смерти, но охранник дает свою кровь ради его жизни. Ситуация осложняется, ведь главари тюрьмы не принимают спасенного товарища в свои ряды, потому что в нем течет кровь "собаки".


"Лебединое озеро. Зона": отрывок фильма

4. "Путники" Игоря Стрембицкого

Год: 2005
Международное название: Wayfarers
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм
Официальный конкурс короткометражных фильмов
Для Съемок своего психологического фильма Стрембицкий выбрал особую киевскую часть города –  Дом ветеранов и психоневрологический диспансер, в котором доживают года одинокие и немолодые актеры. Фильм со странным для многих смыслом.


"Путники": короткометражный фильм

5. "Кросс" Марины Вроды

Год: 2011
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм
Официальный конкурс короткометражных фильмов
По определению самого режиссера, "Кросс" – это воспоминания автора об уроках по физкультуре, а вместе с этим и повод подумать: а куда же все-таки бежит Украина? Следовательно, ленту следует воспринимать метафорически.
Это – современный фильм. Дети бегут кросс. Я так же его бегала в школе, потом в институте, а сейчас я рассказываю, как мы его бежали и как все еще будут бежать. Такая какая-то поэтическая штука. Ее трудно переводить. То есть, есть какие-то внутренние движения, есть внешние. И этот стык мне очень нравился. Было очень интересно, когда ты можешь, используя конкретные образы, создавать абстрактные,
 – говорит Марина.

6. "Племя" Мирослава Слабошпицкого

Год: 2014
Международное название: The Tribe
Гран-при Недели критиков
Неделя критиков
Сюжет фильма рассказывает о молодом парне по имени Сергей, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку под названием "Племя". Сергей влюбляется в девушку Аню. Трудно представить к чему может привести история молодых людей. Фильм стал первой лентой в мире, снятой исключительно на украинском жестовом языке. Фильм при этом не имеет субтитров, интертитров или закадрового голоса.


"Племя": трейлер фильма

7. "Донбасс" Сергея Лозницы

Год: 2018
Приз за лучшую режиссуру
Особый взгляд
Фильм состоит из ряда эпизодов о реалиях на оккупированных территориях востока Украины. Сцены взаимосвязаны между собой по принципу построения сюжета в фильме французского режиссера Бунюэля, где герой из одного эпизода переходит в другой. Сюжетные линии представляют собой реконструкцию настоящих событий, которые уже были зафиксированы любительскими видео.


"Донбасс": трейлер фильма

Кстати, Сергей Лозница неоднократно презентовал в Каннах свои фильмы: "Счастье мое" (2010), "Майдан" (2014), "Кроткая" (2017), "Донбасс" (2018).



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