В Украине разрабатывается космический носитель для самолетного старта

В Украине появился новый ракетно-космический проект UAirlaunch, который призван реализовать старую идею запуска ракеты-носителя с самолета. В качестве головного разработчика ракеты-носителя и проекта в целом выступает ГП «КБ «Южное», в качестве разработчика самолета носителя – концерн «Титан». В составе последнего есть специализированное авиаремонтное предприятие и парк грузовых самолетов. Об этом сообщает издание Хвыля.

Сегодня коммерческий космос требует значительного снижения стоимости пуска при сохранении и наращивании темпов создания новых ракетно-космических технологий.

Украине пока удается оставаться одним из лидеров в этой области.

Еще в 1990-х годах в Украине началась разработка различных авиационно-космических систем на базе самолетов Ан-225 ("Мрия") и Ан-124. Одной из таких систем был украинский проект «Світязь», в котором предусматривался запуск модифицированной ракеты «Зенит» с самолета Ан-225. Преимущества таких систем в том, что первая ступень – самолет многократного использования, это принципиально то же решение, к которому пришел Илон Маск 20 лет спустя, возвращая первые ступени ракет для повторного использования.

Сегодня в Украине в качестве самолета-носителя по ряду технических и организационных причин выбран Ил-76Т.

"На основе проведенного комплексного анализа в качестве основного варианта выбрана ракета-носитель с условным рабочим названием «Микрон», ступени которой разрабатываются на базе маршевых двигателей с электронасосной системой подачи компонентов топлива. Ракета-носитель предназначена для выведения полезного груза массой от 50 до 200 кг на эллиптические и круговые орбиты в т.ч. солнечно-синхронные в диапазоне высот до 1000 км. Стартовая масса РН ~ 17 тонн. Указанная грузоподъёмность ракеты-носителя соответствует требованиям по обеспечению запуска космических аппаратов, которые могут быть разработаны в Украине для мониторинга территории, в интересах министерства обороны и народного хозяйства, а также может эффективно использоваться в коммерческих целях для запуска космических аппаратов соответствующего класса, рынок которых динамично развивается и демонстрирует стабильный рост", - говорится в статье.

Двигатели разрабатываемой РН будут работать на экологически чистом топливе. Проект предполагает возможность быстрого перебазирования технической базы для пуска по необходимой траектории, в том числе и с территории других государств.

Проект UAirlaunch одобрен на высшем уровне и включен в соответствии с Распоряжением кабинета министров Украины в Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года и предложен для включения в национальную космическую программу Украины на период 2021-2025 гг.

Авиационно-космические системы подобного типа позволяют снизить стоимость пуска, что очень важно в коммерческих проектах и, главное, что для них не нужен сложный и дорогостоящий космодром, как например «Байконур». Кроме того, пуски можно производить в различных точках земного шара, что позволяет в первую очередь решить вопросы безопасности (расположение трассы полета вне населенных территорий, что крайне актуально для Украины) и оптимизировать массу выводимой полезной нагрузки. В связи с тем, что создание новой электронной элементной базы ведется стремительными шагами (это можно увидеть в быту на примере смартфонов) то масса и размеры спутников значительно уменьшаются и их можно выводить на околоземную орбиту небольшими ракетами.

Реализация проекта UAirlaunch откроет Украине свободный доступ в космос, который был утрачен при обретении государственной независимости и позволит быть самостоятельным игроком на рынке пусковых услуг, - сообщили авторы проекта.







