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Куда глядит СНБО: Украине угрожает дефицит еды, уверен Игорь Палица

13:00, 05 июл 2021
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Из-за резкого роста мировых цен и бездействия правительства осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. По мнению лидера партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игоря Палицы, эту угрозу должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны, передает УНН.

Отсутствие адекватной реакции правительства на резкий рост мировых цен привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. Это угроза национальной безопасности, которую необходимо срочно вынести на рассмотрение СНБО, написал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица в своем блоге.
"Бездействие правительства привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам. Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить! Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной безопасности Украины", - заявил Игорь Палица.
По его словам, необходимо ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке, а также ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.
Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, в частности, размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.
Также, по словам народного депутата, Верховная Рада должна обратиться в Национальный банк Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.
* * *
По данным Миндовкилля, Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.
При этом есть печальная статистика:
- распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов;
13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии;
- более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии;
- до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.
Для борьбы с опустыниванием и деградацией земель в Украине:
- утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года;
- создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.
"Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, должны воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах", - заявил по этому поводу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Справка
Деградация земель и опустынивание - одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества. Они приводят к серьезным проблемам - изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голоду и массовым миграций населения.
По данным исследования, более 60% населения Земли считают изменение климата "чрезвычайной ситуацией".




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