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Политика / Армия / Скандал

Туфельный скандал: каблуки на параде отменяются

15:30, 03 июл 2021
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Женщины-военнослужащие на параде не будут идти в туфлях на каблуках - после грандиозного скандала, волны которого достигли даже Верховной Рады, решено обуть военных в "экспериментальные" полуботинки на шнуровке. Что и логично, и не претенциозно. Да и Северную Корею не напоминает.

В том, как женщин-военнослужащих на предстоящем параде в честь Дня независимости Украины решили превратить в кукол, а не равноправных защитников Родины, есть более глубинный смысл, чем тот, который неуклюже пытаются вложить в него чины министерства обороны.

Туфли на каблуках стали поводом обратить внимание на то, что женщин в армии дискриминируют по многим вопросам, и одежда и обувь - в этом самое малое, хотя и немаловажное.

Несмотря на то, что в других странах, как и в Украине, туфли на каблуках входят в парадную форму женщин-военнослужащих, маршировать на парадах на каблуках не заставляет никто. Между тем, девушки, которые принимают участие в репетиции по прохождении "женской коробки", осторожно согласились с тем, что "на каблуках маршировать немного сложнее, чем в берцах".

В соцсетях, которые активно обсуждали инцидент, вызвало удивление желание военных чинов переложить ответственность за происшедший инцидент на "определённую политическую силу", хотя отнюдь не она решила превратить самое волнующее событие - военный парад воюющей страны в фарс и привлекла внимание всей Украины.

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