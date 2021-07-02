Лукашенко утверждает, что закрыл границу с Украиной, в МИД Украины уведомлений не получали

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что распорядился "полностью перекрыть" границу Беларуси с Украиной. Он утверждает, что в Беларусь с Украиной поступает большое количество оружия. Лукашенко также обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "террористических организаций" в Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины категорически отрицает слова Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины в Беларусь. Киев считает, что это заявление направлено на запугивание белорусского народа, отметил в пятницу, 2 июля, спикер МИД Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины", - сказал спикер. Он отметил, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и не собирается делать этого в будущем. Киев ожидает такой же позиции Минска, "чтобы северная граница оставалась пространством безопасности".

Спикер добавил, что политика Украины направлена ​​"на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права. Зато позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

Кроме того, в МИД Украины по состоянию на вечер 2 июля не подтвердили закрытие границы с Беларусью. Там сообщили, что украинская сторона не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Источник: DW