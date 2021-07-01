"Поддержать"
Тренды:
Новости
Туфельный скандал: каблуки на параде отменяются
Лукашенко утверждает, что закрыл границу с Украиной, в МИД Украины уведомлений не получали
Евросоюз ввел в действие паспорта вакцинации от коронавируса
Цинизм зашкаливает: в России заявили, что "с уважением относятся к суверенитету Украины"
С первого июля произошло повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров
Нью-Йорк на линии фронта - донбасскому поселку вернули историческое название
Теневая экономика в Украине вновь начала расти
Принят закон о коренных народах Украины - Россия в злобе
Демарш в НБУ: из-за отступления от реформ увольняются ведущие сотрудники и руководители
Недвижимость Львова для каждого PR
Футбольные болельщики могут не попасть в Италию на матч Украина-Англия
ГСЧС напоминает об опасности неправильного поведения на воде
Меркель тоже возжелала "посмотреть в глаза Путину" и договориться
В какой форме выйдут на поле украинские футболисты в матче со Швецией
Литва объявила о завершении карантина, но с некоторыми особенностями
Все новости
Политика / Крым / Главные новости / Закон и право

Принят закон о коренных народах Украины - Россия в злобе

18:45, 01 июл 2021
189
Версия для печати

Верховная Рада Украины приняла законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5506 "О коренных народах Украины". "За" проголосовали 325 народных депутатов.

В законопроекте определяется, что коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Напомним, 18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины.

16 июня комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.

Зеленский отметил, что хотел бы к летнему саммиту "Крымской платформы" подписать ряд "важных" для крымских татар и всех крымчан законов.

В Российской Федерации назвали законопроект о коренных народах Украины, "уродливым". По мнению президента России, идея Киева объявить россиян некоренными в Украине "наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу".

Некоторые пророссийские СМИ в Украине уже пытаются разжечь межнациональную рознь, комментируя закон.

Источник:  УНН 

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Фото
18-06-2021, 21:30
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены