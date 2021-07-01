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Демарш в НБУ: из-за отступления от реформ увольняются ведущие сотрудники и руководители
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Политика / Финансы / Скандал

Демарш в НБУ: из-за отступления от реформ увольняются ведущие сотрудники и руководители

17:12, 01 июл 2021
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В Национальном банке скандал, который обязательно привлечет внимание иностранных партнеров. Хотя бы потому, что такого массового увольнения из руководящих должностей еще никогда не было. Работники покидают Нацбанк в знак несогласия с новой политикой руководства и отступлением от самостоятельности и реформ.

В частности, стало известно, что группа руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении.

Увольняются следующие сотрудники:

  • Директор департамента Александр Бевз (который и сообщил на своей странице в Фейсбуке об этом увольнении)
  • Заместитель директора Екатерина Жебанова
  • Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко
  • Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль
  • Начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы
  • Заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дария Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков
"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - сообщили сотрудники НБУ.

Специалисты, которые написали заявления, считают, что самым важным в деятельности банка являются:

- прозрачное принятие и своевременное оформление решений - независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов

- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри - своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений

- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашим Институтам и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое.
Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет, - подчеркнули специалисты.

Позже стало известно, что Нацбанк также покидают директор Департамента сопровождения кредитов, который отвечает, в частности, за рефинансирование, Олег Новаковский, глава Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук и руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма. Некоторые сотрудники еще раздумывают над возможным увольнением. 

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