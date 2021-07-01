Демарш в НБУ: из-за отступления от реформ увольняются ведущие сотрудники и руководители

В Национальном банке скандал, который обязательно привлечет внимание иностранных партнеров. Хотя бы потому, что такого массового увольнения из руководящих должностей еще никогда не было. Работники покидают Нацбанк в знак несогласия с новой политикой руководства и отступлением от самостоятельности и реформ.
В частности, стало известно, что группа руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении.
Увольняются следующие сотрудники:
- Директор департамента Александр Бевз (который и сообщил на своей странице в Фейсбуке об этом увольнении)
- Заместитель директора Екатерина Жебанова
- Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко
- Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль
- Начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы
- Заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дария Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков
Специалисты, которые написали заявления, считают, что самым важным в деятельности банка являются:
- прозрачное принятие и своевременное оформление решений - независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов
- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри - своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений
- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет, - подчеркнули специалисты.
Позже стало известно, что Нацбанк также покидают директор Департамента сопровождения кредитов, который отвечает, в частности, за рефинансирование, Олег Новаковский, глава Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук и руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма. Некоторые сотрудники еще раздумывают над возможным увольнением.