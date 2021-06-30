Футбольные болельщики могут не попасть в Италию на матч Украина-Англия

Великолепная победа украинской сборной 29 июня позволила ей войти - впервые в истории - в четвертьфинал Евро, а два гола, забитые футболистами Зинченко и Довбиком превратили этот день в праздник для всей Украины.

Однако впереди сложнейшая игра с Англией, которая пройдёт в Риме. И ещё до её проведения начинаются сложности - для тех, кто хотел бы посмотреть матч вживую.

Дело в том, что Италия не изменила правила въезда в страну из-за пандемии, и, кроме теста, каждый въезжающий обязан пройти самоизоляцию в течение двух недель, а чемпионат по футболу, согласно правилам, не является важнейшим событием, из-за которого может быть разрешён въезд с страну без последующей самоизоляции. То есть, шансов попасть на стадион у украинцев практически нет (кроме тех, кто является гражданином ЕС и находится в самой Италии - для них действуют несколько другие правила).

Сайт УЕФА постоянно обновляет сообщения правительства Италии в надежде, что хотя бы что-то будет несколько смягчено. Однако надеяться на это не стоит, поскольку недавний пример с завезённым из России в Финляндию новым штаммом коронавируса - Дельта, говорит о том, что страны будут пытаться обезопасить себя.

На матче Украина-Швеция присутствовали украинцы из нашей диаспоры за рубежом, и футболисты подчёркивают, что они ощущали их живую поддержку, что помогало в игре. Возможно, и в Италию приедут те, кто сейчас живёт и работает в Европе, чтобы поддержать нашу сборную, тем более, что предстоящий матч с Англией таит в себе серьёзные риски.

Но победа украинской сборной, объединившая нашу страну 29 июня, показала, что поддержка в самой Украине - гарантирована.

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