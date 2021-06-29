В какой форме выйдут на поле украинские футболисты в матче со Швецией

Украинская Ассоциация Футбола определилась с тем, в какой форме выйдет на матч в 1/8 финала сборная Украины. Ситуация, как известно, складывается довольно забавная, и не в первый раз, поскольку Украина и Швеция выступают в одинаковых цветах: национальные флаги у обеих стран жёлто-синие.

Для того, чтобы не было путаницы и команды могли спокойно играть, страны согласовали между собой нынешние цвета своих сборных.

Таким образом, Украина выйдет на поле в форме синего цвета, шведы - в жёлтой форме.

Напомним, сегодня, 29 июня, в 22 часа по киевскому времени в шотландском Глазго (Великобритания) на стадионе "Хемпден Парк" начнётся матч между сборными Украины и Швеции. Это пятая встреча соперников за всю историю. И если в 2011 году Украина проиграла в товарищеском матче, то на Евро-2012 одержала победу 2:1.

По данным ФИФА сборная Швеции занимает 18 место в рейтинге европейских команд. Украина в этом рейтинге занимает 24-е место.

Источник: УАФ



