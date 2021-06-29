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Южная Корея намерена защитить себя "Железным куполом" от КНДР

10:21, 29 июн 2021
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Южная Корея одобрила планы по созданию системы артиллерийского перехвата стоимостью 2,6 миллиарда долларов, аналогичной израильскому «Железному куполу», предназначенной для защиты от северокорейского арсенала дальнобойных орудий и ракет.

На большей части территории, окружающей Сеул, столицу страны, проживает около половины населения в 52 миллиона человек, и она находится в пределах досягаемости соседних орудий дальнего действия и реактивных систем залпового огня. В конце прошлого года в правительственном плане обороны предусматривалось создание «железного купола в корейском стиле», который сможет защитить Сеул и ключевые объекты. 

В Минобороны Кореи одобрили проект, который, как ожидается, будет завершен примерно в 2035 году, и его стоимость составит 2,89 триллиона вон (2,6 миллиарда долларов), говорится в заявлении Управления программы оборонных закупок (DAPA).

«Ожидается, что благодаря этому проекту будет усилена способность реагировать на угрозу вражеской дальнобойной артиллерии, а также будет обеспечена безопасность отечественных технологий и создание рабочих мест внутри страны», - говорится в сообщении.

Министерство национальной обороны заявило, что, хотя существующее оружие, такое как системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, предназначено для нацеливания на все более мощные баллистические ракеты ближнего радиуса действия Севера, новая система направлена ​​на защиту от артиллерии дальнего действия и реактивных систем залпового огня.

Пхеньян не комментирует свое военное развертывание, но эксперты полагают, что большая часть из 13 600 орудий и реактивных систем залпового огня Северной Кореи расположена недалеко от границы, примерно в 40 км (25 милях) от Сеула. 

Источник: Reuters

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