Южная Корея намерена защитить себя "Железным куполом" от КНДР

Южная Корея одобрила планы по созданию системы артиллерийского перехвата стоимостью 2,6 миллиарда долларов, аналогичной израильскому «Железному куполу», предназначенной для защиты от северокорейского арсенала дальнобойных орудий и ракет.

На большей части территории, окружающей Сеул, столицу страны, проживает около половины населения в 52 миллиона человек, и она находится в пределах досягаемости соседних орудий дальнего действия и реактивных систем залпового огня. В конце прошлого года в правительственном плане обороны предусматривалось создание «железного купола в корейском стиле», который сможет защитить Сеул и ключевые объекты.

В Минобороны Кореи одобрили проект, который, как ожидается, будет завершен примерно в 2035 году, и его стоимость составит 2,89 триллиона вон (2,6 миллиарда долларов), говорится в заявлении Управления программы оборонных закупок (DAPA).

«Ожидается, что благодаря этому проекту будет усилена способность реагировать на угрозу вражеской дальнобойной артиллерии, а также будет обеспечена безопасность отечественных технологий и создание рабочих мест внутри страны», - говорится в сообщении.

Министерство национальной обороны заявило, что, хотя существующее оружие, такое как системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, предназначено для нацеливания на все более мощные баллистические ракеты ближнего радиуса действия Севера, новая система направлена ​​на защиту от артиллерии дальнего действия и реактивных систем залпового огня.

Пхеньян не комментирует свое военное развертывание, но эксперты полагают, что большая часть из 13 600 орудий и реактивных систем залпового огня Северной Кореи расположена недалеко от границы, примерно в 40 км (25 милях) от Сеула.

Источник: Reuters