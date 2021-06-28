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Политика / Армия

Учения "Си Бриз-21" стали самыми масштабными за все годы проведения

21:50, 28 июн 2021
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28 июня в Одессе состоялась торжественная церемония открытия украинско-американских учений «Си Бриз-2021», в которых также участвуют около 30 стран.

Темой многонациональных учений является проведение международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО для поддержания мира и безопасности. Цель - приобретение опыта действий в международной среде при проведении операций в составе многонациональных сил международных операций, сообщает Минобороны Украины на официальном сайте.

Руководство от украинской стороны будет осуществляться заместителем командующего ВМС ВС Украины капитаном 1 ранга Алексеем Доскато, от США - капитаном 1 ранга Стюартом Бауманом.

В этом году учения серии «Си Бриз» являются наиболее масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц. они продлятся с 28 июня по 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и других регионах нашей страны.

В «Си Бризе» принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Управление применением и обеспечения взаимодействия международными, межвидовыми, межродовой и межведомственными группировками возложена на Морское командование ВМС ВС Украины, которое было создано с целью разделения функций генерации и применения в соответствии со стандартами НАТО и плана реформирования украинского флота.

Также во время учений будет проведена оценка 2-х подразделений и 2-х кораблей по стандартам НАТО.

«Си-Бриз» является одним из главных инструментов, который приближает ВМС к стандартам Североатлантического альянса.

Главными задачами будет всесторонняя подготовка военнослужащих, штабов и подразделений ВМС ВС Украины к совместным действиям с военными формированиями Вооруженных сил государств-членов НАТО, получение опыта по вопросам оперативного планирования, ведения боевых действий по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости и межвидового сотрудничества между ВС Украины, другими вооруженными формированиями Украины и вооруженными силами государств-членов и партнеров Североатлантического альянса. Основной акцент будет сделан на отработке таких элементов, как противолодочная, противокатерная, противовоздушная обороны, противоминные действия, прибрежные, годовые и морские операции по перехвату и противодействия незаконным вооруженным формированиям. Не менее важными будет противодействие информационным операциям и кибербезопасность, оборона важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций. Во время береговой компоненты учений будет отработано взаимодействие многонациональной тактической группы в ходе совместной операции «в кризисном регионе» с участием морских пехотинцев и специальных подразделений стран-участниц. 

Как сообщает агентство Reuters, Москва очень нервно отреагировала на международные учения, которые проводятся с 1997 года. как известно, в 1998 году в них принимала участие и Россия. Посольство России в Вашингтоне на прошлой неделе призвало отменить учения, сообщает агентство, а российское министерство обороны заявило, что отреагирует, если это необходимо, для защиты собственной национальной безопасности.

Источник: InfoKava

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