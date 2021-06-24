Поговорка о том, кто мы без бумажки - устарела: все услуги теперь онлайн

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Решение поддержали 263 народных депутата. Украина стала еще на шаг ближе к режиму "без бумаги", сообщает УНН.

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогла требовать бумажную справку в украинском. На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект ", - написал Шмыгаль.

"Революционный законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг обеспечит возможность предоставлять все государственные услуги онлайн, ликвидировать справки и другие ненужные документы, от которых страдают граждане и бизнес, тратя время, нервы и деньги на их получение, запретить органам власти требовать бумажные документы у граждан Украины", - сказал Глава Комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко, представляя законопроект в Раде.

Как отмечают авторы инициативы, сейчас законодательством Украины не урегулированы вопросы предоставления публичных услуг в электронной форме, что приводит к возникновению помех в их получении гражданами Украины. По их данным, одновременно только электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг начиная с 2020 года воспользовалось около 573 тысяч человек.

В связи с указанным, возникла необходимость по законодательному урегулированию вопросов, связанных с предоставлением и получением всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме.

Так, проектом закона вводятся новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга", других терминов, связанных с предоставлением или получением электронных публичных услуг, а также устанавливаются особенности их предоставления.

Также документ вносит изменения в Закон Украины "Об административных услугах", необходимых для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением публичных услуг в электронной форме.

Включение режима paperless в Украине запланировано на 24 августа.











