В пяти современных центрах в Украине у новорожденных смогут диагностировать 21 редкое заболевание

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом президентский проект закона № 5589 по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине. Решение поддержало 333 народных избранника, передает УНН.

"Проектом закона предлагается перераспределить 300 млн грн из фонда президента Украины для создания в Украине возможности проведения расширенного неонатального скрининга. Это позволит нам выявлять новорожденных детей, имеющих врожденные или наследственные заболевания, которые подлежат коррекции. Как правило, такие дети рождаются без видимых признаков патологий, а когда заболевание уже манифестирует, патологические изменения в организме становятся необратимыми и приводят к существенной инвалидизации и ранней смерти пациентов", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, представляя документ в парламенте.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня существует насущная необходимость внедрения в Украине программы расширенного неонатального скрининга для ранней досимптомной диагностики новорожденных детей. В связи с этим инициируется создание современных центров неонатального скрининга (ЦНС), которые бы обеспечили обследования новорожденных всех регионов Украины, и референс-центра для подтверждения диагноза с использованием современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.

"Пять центров неонатального скрининга с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий будут работать на полную мощность (80 тыс. тестирований в год) и обеспечат обследование новорожденных из всех регионов Украины", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что на базе "Охматдета" будет создан высокотехнологичный референс-центр для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий.

Предполагается, что у новорожденных смогут диагностировать 21 редкое заболевание, в частности спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз, фенилкетонурию, эндокринологические заболевания..

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и увеличить на 300 000 тыс. грн расходы по бюджетной программе КПКВК 2301220 "Развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизации и обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения" за счет уменьшения расходов на такую же сумму по бюджетной программе КПКВК 2201070 "Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".

В январе прошлого года Минздрав сообщил, что Украина является одним из лидеров в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.







