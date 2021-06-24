Будем реки беречь или будем воду импортировать и воевать за неё

Недавние катастрофические события в Крыму в который раз обратили наше внимание на проблему водных ресурсов. Учитывая нашу безалаберность и халатность вместе с глобальными изменениями климата, мы должны осознать: катастрофа может накрыть всю страну. У украинцев из-за обилия рек и озер в официальных данных, создается впечатление, что воды много, и потому ее не нужно беречь. Однако, около 10 тысяч из 60 тысяч украинских рек уже не существуют, а остальные в плачевном состоянии, и потому нам необходим не только срочный аудит водных ресурсов, но и специальная водная стратегия государства и специальные программы для её выполнения.

Речки исчезают

В Украине есть, по официальным данным, около 60 тысяч рек. Разных: малых, средних, больших. Кроме того, есть огромное количество озер, прудов.

"...На сегодняшний день складывается в обществе представление, что воды много, и ее не стоит беречь в таком случае. Вопрос инвентаризации, или современное слово — аудит, является очень актуальным для Украины. Всеукраинская экологическая лига поддерживает инициативу президента относительно такого полного аудита водных ресурсов нашей страны. На самом деле мы должны точно знать, что в реальности существует», — в эфире Громадського радио рассказала Татьяна Тимочко — глава Всеукраинской экологической лиги.

Она отметила, что, по данным общественной инвентаризации водных ресурсов, которую осуществляет Всеукраинская экологическая лига в течение последних 15 лет, есть информация, что около 10 тысяч рек из 60 тысяч уже не существует.

«Они или прекратили полностью по всему течению свое существование, или фрагментированные, или находятся в состоянии деградации — состояние, которое нельзя назвать не просто хорошим, а вообще состоянием реки… Мы фиксируем это состояние крайней мере за последние 15-20 лет», — рассказала эксперт.

Как мы убиваем реки

По прогнозам Института водных проблем и мелиорации, через 30 лет Украине придется импортировать питьевую воду.

Конкретно в Украине одна из причин дефицита — вырубка лесов. Корневая система деревьев — естественный накопитель влаги. Когда происходит вырубка, реки уходят под землю. Но, пожалуй, более серьезная проблема — загрязнение водоемов. Они зарастают, если в них смываются удобрения с полей и сливается большое количество сточных вод, содержащих биогенные элементы: неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые стоки.

"Практика показывает, что нарушения природо­охранного законодательства в сфере водных ресурсов — в списке самых частых, которые фиксирует Государственная экологическая инспекция. В 2020 году таких нарушений было почти 5 тыс., больше всего — в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях. Госэкоинспекция насчитала ущерб экологии на сумму почти 200 млн грн, по 117 случаям мы передали материалы в правоохранительные органы и надеемся, что будут возбуждены уголовные производства", — рассказывает Андрей Малеваный, глава Государственной экологической инспекции Украины.

"Один из вопиющих случаев — ГП "Кривбассшахтозакрытие" без разрешения на специальное водопользование осуществило сброс загрязняющих веществ в реку Ингулец, — приводит пример Андрей Малеваный. — В воде содержались высокие концентрации брома, йода, натрия, калия и магния, а потом люди использовали ее для питья и орошения полей. По иску госэкоинспекции суд обязал предприятие компенсировать убытки, нанесенные окружающей среде, на сумму 2,5 млн грн".

Кроме предприятий промышленности и энергетики основными загрязнителями являются водоканалы крупных городов страны. В водоемы попадают нефтепродукты, фенолы, органические вещества, соединения азота и тяжелые металлы. В реках Западный Буг, Полтва, Кальчик, Кальмиус, Бахмутка, Лугань содержание этих веществ превышает предельно допустимые концентрации. Наиболее критическая ситуация сложилась в Днепропетровской и Донецкой областях.

"Речную воду также загрязняют фосфаты, которые есть почти во всей бытовой химии. Аграрные хозяйства распахивают берега рек, туда смывается часть удобрений и гербицидов, — говорит глава Госэкоинспекции. — Нередко прибрежные зоны захламлены свалками, мусор попадает в реки, где затем формируются мусорные пробки. В Карпатском регионе это уже приобрело масштабы катастрофы и провоцирует международные скандалы. За первые два месяца 2021 года через реку Тису в Венгрию попало 1,5 тыс. кубометров отходов украинского и румынского происхождения".

Климатические изменения провоцируют опустынивание

Водные ресурсы сокращают не только бесконтрольные рубки леса и промышленное загрязнение источников и рек. Из-за глобального изменения климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Значительной части нашей территории через несколько десятков лет грозит настоящее опустынивание. Такую оценку ситуации обнародовали в Минэкологии.

"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", - говорится в сообщении.

Эта угроза заставляет особенно внимательно отнестись к стратегии сохранения той воды, которая у нас есть.

Колодцы и скважины не спасут

В Украине жители более 19 тыс. сел не имеют централизованного водоснабжения. Это почти полмиллиона человек. У них нет обеспечения питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, сообщает Счетная палата.

Многие думают, что их спасёт бурение скважин прямо во дворах: один раз вкладываешься - а потом и вода чистая, и платить за неё не нужно. Но на самом деле - это еще одна причина истощения подземных водных горизонтов, десятки тысяч жителей сельской местности уже столкнулись с тем, что вода ушла не только из колодцев, но и из скважин.

"У нас нет контроля за бурением скважин, каждый делает что хочет на своем участке земли", — говорит Александр Коваль, экоактивист.

Народ всё понимает?

Андрей Малеваный, ссылаясь на результаты соцопроса Института Горшенина, говорит, что более половины граждан считают загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды главной экологической проблемой страны. И решать ее надо комплексно, задействуя все возможности государства и бизнеса, а также общественные инициативы.

Правда, понимают, похоже, не все.

И людям нужно ежедневно и предметно объяснять, что воду - один из самых важных ресурсов - нужно старательно беречь, чтобы внуки не оказались у пустых источников, а воду не нужно было бы импортировать неизвестно откуда.

Неизвестно, потому что вся планета рано или поздно столкнётся с дефицитом качественной питьевой воды, обладание источниками превратится в политику и битва за них может превратиться в войны.

Водная стратегия Минэкологии

По мнению Андрея Малеваного, для защиты водоемов необходима модернизация водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений, расчистка больших и малых рек от мусора и препятствование их обмелению. Но это длительный процесс. Для начала неплохо бы усилить ответственность местных властей и существенно увеличить штрафы. Сегодня они мизерные, например, за загрязнение водоемов — 119 грн. Законопроект №2765, предусматривающий увеличение штрафов на сумму от 1700 грн, принят лишь в первом чтении.

По словам Андрея Нелипы, заместителя главы общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, в министерстве создана рабочая группа по подготовке Водной стратегии. Она должна урегулировать все проблемные вопросы в этой сфере на общегосударственном уровне и определить порядок действий на ближайшие 30 лет. Кроме того, 9 апреля Минэкологии предоставило на рассмотрение Кабмина проект изменений "Технического регламента моющих средств". Документ подразумевает внесение кардинальных изменений в производство и импорт фосфорсодержащей бытовой химии.

"Это результат усилий неравнодушной общественности и экспертных кругов, действующих благодаря помощи и влиянию Евросоюза и международных проектов. Если бы не это, власть бы до сих пор разводила руками", — уверен Нелипа.

Специальная Программа есть, денег маловато, а может, - желания её исполнять...

В рамках Программы в течение 2013-2020 годов реализовывались мероприятия по первоочередному обеспечению централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов, пользующихся привозной водой, которые должны были исправить ситуацию. В то же время на это направление из государственного бюджета направлялись средства только на II этапе (2017-2020 годы) в объеме 2,3% общего объема расходов на выполнение Программы. Таким образом, запланированные мероприятия в целом были профинансированы лишь на 44,4% (почти 632 млн грн), сообщили в Счетной палате.

За счет всех источников финансирования в течение 2013-2020 лет построили и реконструировали 20,5% групповых водопроводов (очистных сооружений, магистральных водоводов, разводящих сетей); разработали 2,2% паспортов источников и объектов водоснабжения и водоотведения, осуществили поиск источников подземных вод и искусственного пополнения их запасов мощностью 4,3%.

"Неудовлетворительная реализация мероприятий привела к тому, что из более чем 26 тыс. сельских населенных пунктов обеспечены водоснабжением 26,9%, водоотведением 1,8%.

Лишь в 713 сельских населенных пунктах (3,7% необеспеченных централизованным водоснабжением) 6 областей использовалась привозная вода для обеспечения потребностей почти 149 тыс. человек. А качественные показатели питьевой подземной воды в колодцах, которой в подавляющем большинстве пользуется сельское население, не соответствуют требованиям по санитарным показателям качества", - говорится в сообщении.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что на сегодня ситуация с питьевой водой в Украине не является катастрофической, но она не должна стать такой для последующих поколений, поэтому он пообещал провести комплексный аудит всех водных ресурсов страны.

Справка

По данным ООН, более четверти жителей Земли — 2,2 млрд человек — не имеют доступа к безопасной питьевой воде. К 2050 году до 5,7 млрд будут жить в районах, где минимум один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды. Если сейчас не предпринять серьезных мер, к 2040 году глобальный спрос на воду может увеличиться более чем на 50%, в то время как спрос на энергетические ресурсы — примерно на 25%.

Исследователи называют несколько причин дефицита пресной воды. Самая главная — глобальное потепление, которое усугубляется выбросами в атмосферу парниковых газов. О проблеме говорят много лет, но решить ее не удается.

Ирина Шевченко, Изюм. По материалам СМИ