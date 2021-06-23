Статистика: подборка смертельных цифр по Украине за 2021 год

В январе-апреле в Украине умерло более 300 000 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - около 30 тысяч. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. Подборку из сообщения дал Борислав Береза на своем Telegram-канале.

У 27 176 человек коронавирус был идентифицирован при жизни, а у 409 - уже после смерти.

За указанный период от болезни органов дыхания умерли 8 447 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 6 691).

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения – 150 573 человека (из них 105 172 - от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 24 532 человека (из них от злокачественных – 24 333).

От внешних причин умерли 9 207 человек (из них в результате транспортных несчастных случаев – 947, от отравления алкоголем - 740, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 438, от намеренного самоповреждения - 1 764).

От болезней органов пищеварения умерли 8 276 человек (из них от алкогольной болезни печени – 606).

От инфекционных и паразитарных болезней умерли 2 162 человека (из них от туберкулеза - 1 006, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 791).

От болезней нервной системы умерли 1 436 человек.

* * *

Рождено в этом году - 224 619 человека.

* * *

Прогноз: в 2021 году численность населения Украины уменьшится на -159 080 человек и в конце года будет составлять 43 544 250 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 196 665 человек. За весь год родится примерно 471 559 детей и умрёт примерно 668 224 человека.







