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Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов

21:30, 18 июн 2021
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В Винницкой области предотвратили экологическую катастрофу - руководство одного из местных предприятий ежемесячно "закапывало" почти 500 тонн токсичных отходов неподалеку от населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила руководство одного из винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов", - сказано в сообщении.
По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.
"Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу", - рассказали в СБУ.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах из мест захоронения отходов обнаружено химические элементы, загрязняющие подземные воды и почву.
По данному факту начато уголовное производство по статье "Экоцид".
Во время обысков в офисных помещениях участников схемы правоохранители обнаружили:
- документальные материалы;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
"Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия", - добавили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (Экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.



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