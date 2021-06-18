Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море

В порт Одессы вошли два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805). Об этом сообщает со ссылкой на информацию администрации Одесского морпорта.

"Сегодня, 18 июня, в первой половине дня зашли в Одесский порт и пришвартовались у причалов морского вокзала два военных корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805). Украинский порт встретил гостей музыкой духового оркестра Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ ", - говорится в сообщении.

Эсминец и фрегат входящих в эскорта новейшего авианосца Британского Королевского флота Queen Elizabeth, что в конце мая вышел в свой первый дальний поход.

Согласно плану, авианосец вместе с группой кораблей сопровождения за семь месяцев обогнет земной шар.

Напомним

14 июня эсминец ВМС Великой Британии "Дефендер" (HMS Defender, D36) типа 45 (класса "Деринґ") и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" (HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen, F805) класса "Де зевен провинсиен" вошли в акваторию Черного моря.

А ранее, 11 июня, ракетный эсминец США USS Laboon вошел в черноморские воды.

В апреле британская газета Times сообщила, что в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море на фоне тогдашнего роста напряженности между Россией и Украиной.















