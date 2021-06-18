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Список санкций и решений, принятых на заседании СНБО

19:00, 18 июн 2021
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Президент Владимир Зеленский рассказал о решениях, которые сегодня принял на заседании Совет национальной безопасности и обороны. Он написал об этом в Telegram.

1. Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО, сообщил Зеленский.
2. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.
3. Продлены санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента № 176.
4. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе "субъекта повышенного преступного влияния".
5. По предложению СБУ принято решение о применении санкций против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, бизнесмена Павла Фукса, гендиректора российской госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров российской корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова.
6. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству, сообщил президент.
"Наводим порядок! Хороших выходных!" – подытожил он.
* * *
Кроме того, аппарат СНБО поручил дополнительно проверить трех человек, которые ранее попали в санкционный список "воров в законе" и криминальных авторитетов.
Также СНБО ввел санкции против лиц, причастных к разработке и распространению вируса Petya.
21 мая Зеленский ввел в действие предыдущий пакет санкций СНБО против "воров в законе" и криминальных авторитетов.
9 июня Кабмин одобрил санкции против шести физических и десяти юридических лиц за распространение российской пропаганды и передал их на рассмотрение СНБО.
Также Зеленский на вопрос LIGA.net о волне санкций СНБО ответил: "Я защищаю Украину". Президент жалеет, что заседания СНБО проходят лишь раз в неделю.







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