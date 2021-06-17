Уникальный музей скифской эпохи запланировали создать в Полтаве

В Полтавской области до 2022 года планируется открыть уникальный музей Бельского городища на Полтавщине - исторического памятника скифской эпохи. О старте работ, которые начались в рамках программы президента "Большая стройка", сообщила Полтавская ОГА.

Фонды Бельского заповедника насчитывают десятки тысяч уникальных находок скифской эпохи. Все они составят основу экспозиции будущего музея.

На реконструкцию 2-этажного здания музея в этом году запланировано финансирование из областного бюджета в размере 2 миллионов гривен, из ГФРР - 10 млн грн. Общая сметная стоимость проекта - 32,6 миллиона гривен.

"Историко-культурный заповедник "Бельск" имеет все шансы стать известной на всю страну туристической изюминкой Полтавщины. Здесь творилась история, каждая частичка земли пропитана скифской эпохой. Под музей мы реконструируем здание бывшего детсада. Уже полностью выполнили демонтаж и начали подготовку к укреплению фундамента и стен", - рассказал глава области Олег Синегубов.

Всего на объекте предполагается усиление фундаментов и несущих конструкций здания; перепланировка внутреннего пространства; внутренняя и внешняя отделка с утеплением; устройство наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования; благоустройство территории.

Кроме того, в рамках проекта будет создано и построено: дизель-электростанцию, артезианскую скважину, открытый автомобильный паркинг, зоны кемпинга, "Городок мастеров", "Скифские аттракционы", декоративный курган; скульптуры в скифской тематике, забор и беседку. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко объявил о старте программы "Большая реставрация".

В рамках проекта планируется не только реставрировать 150 объектов культурного наследия, но и построить к ним дороги, создать навигацию и обеспечить объекты новым менеджментом.







