Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально

Очередное решение в многострадального дела проспекта Жукова-Григоренко вынес окружной административный суд. На этот раз отменил переименование проспекта Жукова в честь генерала Григоренко. Об этом сообщает "5 канал".

На прошлой неделе этот же суд в другом иске вынес зеркально обратное решение и признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова.

Теперь Фемида отменила решение облгосадминистрации 5-летней давности о декоммунизации. Однако недействительным признала лишь один пункт - в котором речь идет именно о переименовании проспекта. Таким образом, по последнему решению суда он должен носить имя советского маршала Георгия Жукова. Харьковская ОГА планирует подавать апелляцию.

"Поскольку распоряжение является нормативно-правовым актом, оно подлежало государственной регистрации в соответствующих органах юстиции в установленном законом порядке, ответчиком в нарушение указанных норм совершено не было", - отметила представительница Харьковского городского совета в суде Ольга Бабак.

Как сообщал 5.UA, представители горсовета Харькова в суде назвали Григоренко "неоднозначной фигурой".

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