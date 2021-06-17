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Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально

21:30, 17 июн 2021
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Очередное решение в многострадального дела проспекта Жукова-Григоренко вынес окружной административный суд. На этот раз отменил переименование проспекта Жукова в честь генерала Григоренко. Об этом сообщает "5 канал".

На прошлой неделе этот же суд в другом иске вынес зеркально обратное решение и признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова.
Теперь Фемида отменила решение облгосадминистрации 5-летней давности о декоммунизации. Однако недействительным признала лишь один пункт - в котором речь идет именно о переименовании проспекта. Таким образом, по последнему решению суда он должен носить имя советского маршала Георгия Жукова. Харьковская ОГА планирует подавать апелляцию.
"Поскольку распоряжение является нормативно-правовым актом, оно подлежало государственной регистрации в соответствующих органах юстиции в установленном законом порядке, ответчиком в нарушение указанных норм совершено не было", - отметила представительница Харьковского городского совета в суде Ольга Бабак.
Как сообщал 5.UA, представители горсовета Харькова в суде назвали Григоренко "неоднозначной фигурой".



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