Украина против Газпрома: битва за газ из Центральной Азии и иск на $17 млрд за нарушение контрактов

Украина готова подать в суд против российской компании “Газпром”, чтобы разблокировать транзит природного газа из Центральной Азии. Об этом сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в интервью газете Financial Times.

Отмечается, что “Газпром” контролирует поток газа по своим трубопроводам в Украину из Средней Азии. Он блокировал это направление в течение 15 лет, и, если ситуация не изменится, Витренко заявил, что готов обратиться в антимонопольные органы ЕС и привлечь российского энергетического гиганта в международный арбитраж.

“Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, существует огромный потенциал в основном для транспортировки газа из Центральной Азии через Украину в Европу... Речь идет о десятках миллиардов кубометров... Один только центральноазиатский газ может заполнить всю газотранспортную систему Украины”, — добавил Витренко.

По словам нового главы госкомпании, “Нафтогаз” готовит официальные запросы на разрешение на транзит газа из Центральной Азии по трубопроводам “Газпрома”. Этот процесс, по словам Витренко, может занять месяцы.

“Если они (Газпром — ред.) скажут „нет“, то следующим шагом будет жалоба (в Европейскую комиссию — ред.) и арбитраж ”, - добавил Витренко, указав, что процесс может занять годы.

Ранее Витренко заявлял, что “Нафтогаз” будет использовать все юридические возможности, чтобы оказать давление на “Газпром”, в частности на сегодня есть возможность обращаться в международный арбитраж.

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Верховная Рада Украины на заседании в четверг приняла за основу проект закона № 5267 о создании условий для выполнения соглашений об урегулировании спора (мировых соглашений), заключенных между иностранным субъектом и государством Украина. Решение поддержало 308 нардепов, передает УНН.

Народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, предлагая поднять этот законопроект в повестке дня, отметил, что документ "нам очень необходим для того, чтобы мы могли забрать и требовать деньги от Газпрома по компенсациям перед НАК "Нафтогаз".

Согласно пояснительной записке, проектом закона путем внесения изменения в части первой статьи 39 Закона "Об исполнительном производстве", предлагается предусмотреть, что исполнительное производство подлежит окончанию, если в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора (мирового соглашения), заключенного между иностранным субъектом и государством Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения дела, включая стадию признания и исполнения решения, исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

Кроме того, в таких случаях проектом Закона предусматривается и невзыскание исполнительного сбора.

Напомним

По решению Стокгольмского арбитража в споре с российским ОАО "Газпром" НАК "Нафтогаз Украины" получает от российской стороны 3 млрд долларов.

В конце 2019 года российская корпорация "Газпром" выплатила украинскому "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним также

Сумма исков НАК "Нафтогаз Украины" к российскому Газпрому может составить $17,3 млрд. Об этом еще год назад сообщил Юрий Витренко в своем Facebook:

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще $17,3 млрд", - написал он.

К подаче этих исков и готовится сегодня Украина.







