Беларусь признала ОРДЛО? Лукашенко разрешил боевикам допросить Протасевича

Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" "генеральной прокуратуре" террористической группировки "ЛНР" удалось провести "следственные действия" с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Об этом заявил "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Марионетка Кремля Горенко заявил: "Выражаю искреннюю благодарность лично... Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету государственной безопасности за предоставленную следователям "генеральной прокуратуры ЛНР" возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем".

"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал Горенко.

По его словам, "ЛНР" "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".

Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобі воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" предупреждал, что Лукашенко "будет больно", если представителям так называемой "ЛНР" в Беларуси дадут допросить задержанного журналиста Романа Протасевича.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много разного рода связей, в том числе экономических", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный допрос боевиками Протасевича.

Кулеба заявил, что "есть вещи, которые мы не прощаем" - к этой категории относится и неуважение к территориальной целостности Украины.

При этом он отметил, что украинская сторона будет действовать очень взвешенно, ведь не хочет "экономической или торговой войны с Беларусью".

"Но Александр Лукашенко, по сути, не оставляет нам выбора, толкает нас постоянно к тому, чтобы мы реагировали на его действия", - добавил дипломат.

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Получив информацию о возможном допросе Протасевича боевиками ОРДЛО,

Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - заявил пресс-секретарь.

"Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубьектности", - заявил Николенко.

По словам дипломата, это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича было разыграно по российскому сценарию.

Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня.

Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, отмечают в ведомстве.

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Напомним: 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы; взрывное устройство не нашли; среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич; он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.







