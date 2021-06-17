"Поддержать"
Тренды:
Новости
Уникальный музей скифской эпохи запланировали создать в Полтаве
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Украина против Газпрома: битва за газ из Центральной Азии и иск на $17 млрд за нарушение контрактов
Стратегия ЕС в отношении РФ: противодействие, сдерживание, взаимодействие и защита Украины
Президентом Перу стал учитель начальной школы. Смотрели "Слугу народа", что ли?
Беларусь признала ОРДЛО? Лукашенко разрешил боевикам допросить Протасевича
Украинская сборная во втором туре ЧЕ обыграла Северную Македонию со счетом 2-1
Украинские спортсмены продолжают нас радовать: легкоатлеты завоёвывают медали
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Главные тезисы из пресс-конференции Путина: "Тут нечего обсуждать"
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Уникальный беспилотник, похожий на стелс и НЛО, создан в Украине
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН ИНФОГРАФИКА
Около $ 50 млрд хотят достать из-под матрасов украинцев "слуги народа"
Берри снова предупреждает: миру грозит беспрецедентный "финансовый пузырь" и кризис
Все новости
Политика / Главные новости

Беларусь признала ОРДЛО? Лукашенко разрешил боевикам допросить Протасевича

19:00, 17 июн 2021
60
Версия для печати

Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" "генеральной прокуратуре" террористической группировки "ЛНР" удалось провести "следственные действия" с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Об этом заявил "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Марионетка Кремля Горенко заявил: "Выражаю искреннюю благодарность лично... Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету государственной безопасности за предоставленную следователям "генеральной прокуратуры ЛНР" возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем".
"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал Горенко.
По его словам, "ЛНР" "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".
Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобі воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел.
* * *
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" предупреждал, что Лукашенко "будет больно", если представителям так называемой "ЛНР" в Беларуси дадут допросить задержанного журналиста Романа Протасевича.
"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много разного рода связей, в том числе экономических", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный допрос боевиками Протасевича.
Кулеба заявил, что "есть вещи, которые мы не прощаем" - к этой категории относится и неуважение к территориальной целостности Украины.
При этом он отметил, что украинская сторона будет действовать очень взвешенно, ведь не хочет "экономической или торговой войны с Беларусью".
"Но Александр Лукашенко, по сути, не оставляет нам выбора, толкает нас постоянно к тому, чтобы мы реагировали на его действия", - добавил дипломат.
* * *
Получив информацию о возможном допросе Протасевича боевиками ОРДЛО,
Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - заявил пресс-секретарь.
"Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубьектности", - заявил Николенко.
По словам дипломата, это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича было разыграно по российскому сценарию.
Россия, по мнению МИД, не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня.
Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности, отмечают в ведомстве.
* * *
Напомним: 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы; взрывное устройство не нашли; среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич; он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Видео
Вчера, 21:30
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Уникальный беспилотник, похожий на стелс и НЛО, создан в Украине
Уникальный беспилотник, похожий на стелс и НЛО, создан в Украине
Около $ 50 млрд хотят достать из-под матрасов украинцев "слуги народа"
Около $ 50 млрд хотят достать из-под матрасов украинцев "слуги народа"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены