Украинская сборная во втором туре ЧЕ обыграла Северную Македонию со счетом 2-1

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии, сообщает издание Корреспондент.
Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.
Голы забили: Андрей Ярмоленко (29 минута), Роман Яремчук (34) и Эльгзиян Алиоски (57, с пенальти).
Руслан Малиновский на 84 минуте пенальти не реализовал.
В заключительном туре группового этапа 21 июня Украина сыграет со сборной Австрии, которая в первом матче выиграла у Северной Македонии 3-1.
Сегодня сборная Австрии будет играет с Нидерландами.
Напомним, украинцы в первом туре проиграли голландцам 2-3.