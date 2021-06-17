Украинская сборная во втором туре ЧЕ обыграла Северную Македонию со счетом 2-1

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии, сообщает издание Корреспондент.

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Голы забили: Андрей Ярмоленко (29 минута), Роман Яремчук (34) и Эльгзиян Алиоски (57, с пенальти).

Руслан Малиновский на 84 минуте пенальти не реализовал.

В заключительном туре группового этапа 21 июня Украина сыграет со сборной Австрии, которая в первом матче выиграла у Северной Македонии 3-1.

Сегодня сборная Австрии будет играет с Нидерландами.

Напомним, украинцы в первом туре проиграли голландцам 2-3.







