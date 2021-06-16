Украинские спортсмены продолжают нас радовать: легкоатлеты завоёвывают медали

В хорватском Осиеке состоялся Кубок мира по отдельным видам многоборья. В активе наших гимнастов две награды, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Игорь Радивилов стал первым в опорном прыжке с результатом 14,716 баллов. Диана Варинская заняла второе место в упражнениях на бревне.

Что касается других результатов мужчин, то в параллельных брусьях Петр Пахнюк стал шестым, а Евгений Юденков - восьмым. Последнее место в финале занял Юденков и в упражнениях на коне. Среди женщин Анастасия Бачинская финишировала восьмой среди женщин в вольных упражнениях, и четвертой в упражнении на бревне.

Для Радивилова это первая награда со времени чемпионата Европы по спортивной гимнастике. На Евро-2021 украинский гимнаст стал чемпионом именно в опорном прыжке.

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Легкоатлетка Виктория Ткачук продолжила победную серию соревнований серии "World Athletics Continental Tour Bronze" в Женеве. Об этом сообщает ФЛАУ.

Украинка получила третью подряд победу в беге на 400 метров с барьерами.

На двух предыдущих турнирах, в Италии и Чехии, у Ткачук почти не было конкуренции. Она выигрывала по две и больше секунд у своих ближайших преследовательниц и сумела выполнить олимпийский норматив.

В Женеве Ткачук сумела сбросить более трех десятых секунды с личного рекорда и победить с результатом 54,60 с. Бельгийка Полин Кукюйт, которая финишировала второй, пробежала 400 метров с барьерами за 54,95 с ("personal best").

Дополнение

Соревнования среди мужчин на дистанции 400 метров с барьерами выиграл эстонец Размус Мяги (48,49 с).

В секторе для метания диска с рекордом соревнований победила одна из лидеров "Бриллиантовой лиги"-2021 кубинка Деня Кабальеро (60,25 м).







