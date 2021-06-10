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Власть / Промышленность

Кабмин решил поддержать аграриев: из бюджета выделят 13 млрд грн за три года

23:30, 10 июн 2021
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Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает, что в течение следующих трех лет аграриям будет доступна государственная поддержка в общем объеме 13,5 млрд грн, — сообщили в Минфине.
Это означает, что уже сейчас около 9000 предприятий могут активно планировать свою деятельность и определяться совместно с профильным министерством, какая именно поддержка им необходима: удешевление кредитов и приобретение сельхозтехники, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и тому подобное.
Замминистра отметил, что за следующие три года малый и средний бизнес получит доступ к 13,3 млрд грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и гарантий Фонда развития предпринимательства, а также к 10 млрд грн ежегодно благодаря частичному гарантированию государством их долговых обязательств через инструмент портфельных гарантий.
Напомним, что среди украинских аграриев провели опрос касательно того, как именно на их деятельность повлияет открытие рынка земли. Всего в рамках исследования опросила 521 респондента.
Ранее сообщалось, что в этом году аграрии смогут получить больше помощи, при этом она будет разнообразной. Так, программа «Посевная» предусматривает уже отработанную схему – покупку у аграриев зерна урожая этого года с выплатой денег наперед.



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