Убито 10 адвокатов: защитникам нужно оружие

В Украине с начала года в комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов поступило четыре обращения относительно угроз и четыре о применении физической силы в отношении адвокатов. При этом в 2013-2020 годах в комитет обратились с 10 сообщениями об убийствах адвокатов. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Так, в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что за январь-май 2021-го в комитет НААУ поступило 4 обращения об угрозах и 4 относительно применения физической силы в отношении адвокатов. Также в течение 2020 года в комитет НААУ поступили обращения об угрозах адвокатам - 15, применение физической силы в отношении адвокатов - 9, покушений на убийство - 1.

Кроме того, по информации комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов (НААУ), в 2013-2020 годах в комитет обратились с 10 сообщениями об убийствах адвокатов, с 9 сообщениями о покушении на жизнь, было 57 сообщений о физической расправе и 59 сообщений об угрозах.

По результатам проверки, НААУ подтверждает 85% фактов нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности.

Что планируется

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о гарантиях адвокатской деятельности, который предусматривает предоставление права адвокатам на приобретение и ношение травматического оружия.

Законопроектом №4612 предлагается предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия для обеспечения его профессиональной деятельности.

В то же время, противники законопроекта заявляют о дискриминации по профессиональному признаку.



