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10 июня: планета отмечает Всемирный день мороженого
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Общество

10 июня: планета отмечает Всемирный день мороженого

21:00, 10 июн 2021
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Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого, Международный день Модерна и День шариковой ручки, пишет УНН. Мы расскажем о самом любимом лакомстве в мире - о мороженном.

Во всем мире, 10 июня, отмечают День мороженого. Его празднуют в этот день, потому что сохранились данные, что именно с 10 июня мороженое стало продаваться в массовом порядке. Точная же дата появления этого лакомства не известна, потому что еще в древние времена люди научились смешивать фруктовый сок со льдом, что тоже можно назвать одной из разновидностей мороженого.

Существует легенда, что во время персидских походов мороженым ел сам Александр Македонский. Не брезговал этим лакомством и Марко Поло, который увлекся ими в Китае. Затем он стал распространять рецепты среди земляков-кулинаров.

Один из этих кулинаров со готовил мороженое для гостей, присутствующих на приемах Екатерины Медичи. Известно, что в состав этих сладостей входил мандариновый сок, сам же рецепт строго охранялся. Несмотря на это, мороженое вскоре стало распространенным.

Всемирный день модерна отмечают для пропаганды искусства высокого стиля модерн в архитектуре, живописи, музыке, поэзии и т.п., а также для сохранения его наследия. В этот день принято проводить выставки, художественные конкурсы, экскурсии, чтение поэзии и подобные мероприятия.

Впервые был организован в 2013 году Венгерским музеем декоративного искусства IMM, Будапешт, в сотрудничестве с журналом Szecessziós. Эти июньские мероприятия в первой декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

День шариковой ручки. В июне 1943 года венгерские изобретатели братья Биро, Ласло и Дьyoрджи стали владельцами патента США на шариковую ручку.

Несмотря на существующую ныне конкуренцию в виде компьютерного Уорду и реальных гелевых и масляных чернил случаи, когда без шариковой ручки - просто некуда. По-прежнему она - лидер на партах школьников и для подписи документов или написания заявлений.

12 фактов о мороженом

1. История мороженого начинается из глубокой древности, по мнению историков первые холодное лакомство изобрели более пять тысяч лет назад в Древнем Китае. Уже тогда императорская семья имела возможность наслаждаться мороженым, в состав которого входило молоко, лед, сок и фрукты.

2. Мороженое к которому мы привыкли появилось относительно недавно. В вафельном рожке его подают только с 1896 года, до того мороженое как правило ели из маленьких бумажных тарелочек.

3. Наибольшее потребление мороженого во всем мире приходится на Соединенные Штаты. Средне статистический американец съедает более 20 литров мороженого в год (по данным Международной ассоциации Dairy Foods), а почти 9 из 10 американцев имеют в своем холодильнике мороженое.

4. Шеф-повар Хестон Блюменталь в Великобритании сделал рожок мороженого высотой более четырех метров, а вес начинки составил более тонны. Для того, чтобы это кулинарное чудо застыло ушел целый месяц.

5. В течение жизни одна корова может произвести достаточное количество молока, чтобы сделать до 30000 литров мороженого.

6. Самое популярнее мороженое в мире ванильное - более 33%, шоколадное - всего 19%.

7. В Канаде мороженое лучше продается зимой, чем в летние месяцы.

8. В первые дни телевидения, на кулинарных шоу для имитации мороженого использовали картофельное пюре. Настоящее мороженое очень быстро топилась от тепла осветительных прожекторов. До сих пор при изготовлении рекламных роликов о мороженом, очень часто настоящее мороженое не попадает в кадр.

9. Есть три основных вида мороженого: пломбир, сливочное и молочное. Наиболее жирным мороженым является пломбир, обычно при его изготовлении используют сгущенное молоко или сливки. В нем содержится более 12% молочного жира. Сливочное более диетическое и содержит молочного жира около 8-11%. Менее жирным среди настоящего мороженого является молочное - молочного жира в нем содержится не более 7,5%.

10. Сахар в мороженом снижает температуру плавления, а жиры отвечают за его кремовую текстуру.

11. Современное мороженое, которое вы покупаете в магазине, может на 50% состоять из воздуха. В его состав также входит молоко, вода, сахар, жиры и различные красители, эмульгаторы, стабилизаторы, а также вкусовые и ароматические добавки. Очень часто молока в составе мороженого всего 5%.

12. Во всем мире ежегодно потребляются около 15000000000 литров мороженого. Этого достаточно, чтобы заполнить 5000 олимпийских бассейнов.


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