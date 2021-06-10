Без кофеварки в домашних условиях: классический латте с пенкой

Не знаете как приготовить латте дома? Мы с 24-м каналом вам в этом поможем. Вашему вниманию простой рецепт ароматного кофе с пышной пенкой, который поразит каждого.

Латте - изысканный кофейный напиток родом из Италии. В переводе означает молоко. Его готовят из распространенного сорта кофе моко и подогретого молока. За пределами страны, его готовят традиционным способом из порции эспрессо и горячего молока с пышной пеной. Кофейный напиток получается мягким и нежным.

Также в напиток добавляют сахар (по желанию), сиропы, украшают корицей и узорами - латте-арт. Традиционно в кафе его подают в стеклянных бокалах.

Существует похожий напиток под названием - латте макиато, которое готовится добавлением в вспененное молоко кофе, а латте - в кофе вливают молоко.

Для того, чтобы сбить молоко, используйте френч-пресс, миксер или блендер. Молоко жирностью не менее 2,5%. Если не употребляете молоко - выбирайте безлактозное.

Френч-пресс - устройство для приготовления молотого кофе, изобретенное итальянским дизайнером Атилио Калиманиа 1929 года. Также это способ приготовления кофе методом настаивания и отжима.

Калории

Кофе считается низкокалорийным продуктом, но при добавлении молока и сахара, калории увеличиваются. Например, на 30 миллилитров молока 2,5% - 18 калорий, а две чайные ложки сахара - 75 калорий.

Рецепт

Время приготовления: 5-7 минут.

Порций на "выходе": 2-3.

Ингредиенты:

- 50 миллилитров натурального молотого кофе;

- 150 миллилитров молока 2,5%;

- 100 миллилитров воды;

- сахар (по желанию).

Детали приготовления:

- залейте кипятком кофе, оставьте для настаивания;

- молоко вылейте в кастрюлю, разогрейте до 60 градусов в течение 5-7 минут, не кипятить;

- вылейте молоко в френч-пресс, взбейте его в течение 3-5 минут

- в стакан вылейте настоявшийся кофе, внутрь тонкой струйкой влейте молоко, не перемешивайте, задекорируйте пеной.

Приятного аппетита!







