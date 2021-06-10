Весна прошла, сажать будем - миллиард деревьев от президента?

На очередном форуме «Украина30», посвященном экологии, Президент Украины Владимир Зеленский заговорил об инициативе "Зеленая Украина", в рамках которой за три года планируют высадить 1 млрд деревьев, а за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров.

"Зеленая Украина"

Путём обычных математических расчётов при помощи простого калькулятора можно выяснить, что план президента - очередное шоу. А точнее - очередная профанация.

Посадить 1 миллиард деревьев за три года - это почти миллион деревьев в день. По 634 дерева в минуту, если работать все 24 часа в сутках без остановки. 10 деревьев в секунду в течение трех лет. Даже зимой, прямо в снег. С учётом подвоза, копания ям, поливки и закапывания. Хотя, какая разница, если звучит красиво.

Есть и другие интересные расчеты.

Директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассчитал, какую площадь должны занять новые леса.

"Если деревья сажать с плотностью 1 дерево каждые 5 метров (где-то так выглядит довольно плотный лес), то на одном гектаре поместится 492 дерева. На квадратном километре соответственно в сто раз больше - 49 200 деревьев. 330 млн деревьев в год займут 6 тыс. 775 квадратных километров. За три года это будет 20,3 тысячи квадратных километров, это составляет более 3,6 процента подконтрольной (Киеву) территории Украины. Согласно официальным данным, существующие леса сейчас занимают ~ 16% территории", - пишет он на своей странице в Facebook.

Посадить - проблему не решить

Цель высадить миллиард деревьев за три года он сравнил с амбициозными программами, которые часто формулирует Китай и на которые тратятся огромные ресурсы, и результат от реализации которых довольно скромный.

"Посадить деревья - мало, вы можете высадить их миллиарды, но вопрос, сколько из них примется и будет посажено в надлежащих условиях. Какие из них будут поражаться болезнями, какие не будут. А вопрос ухода? Кто садовник, тот очень хорошо понимает, что дерево требует достаточно пристального ухода. И так же это касается леса. Уход за лесом не ограничивается высадкой деревьев. Поэтому я очень скептически отношусь к этой инициативе, учитывая вот такие реалии. Мы не можем одной рукой уничтожать эти фактически лесные массивы на заброшенных сельскохозяйственных землях в интересах нескольких крупных агрохолдингов, ставя под вопрос безопасность государства, а с другой стороны воспринимать такие популистские решения, что где-то что-то мы там посадим. Это - неэффективное расходование средств в абсолютно неэффективной государственной программе", - уверен Павелко.

Эколог, председатель ОО "Зеленая генерация" Александр Коваль считает, что в Украине сравнительно низкая плотность лесов, например, если сравнивать с Германией, и даже за теми лесами, что есть, ухаживают неправильно.

"Мы могли бы больше рубить, больше продавать определенные леса - то, что называется "промышленная древесина". Но вопрос в том, что мы его срубили, посадили как-нибудь. Нам нужно увеличивать количество лесов. Неконтролируемое уничтожение и рубки лесов имеют свои последствия", - считает эксперт.

Относительно того, удастся ли Главе государства реализовать свою цель, эксперт не берется прогнозировать, но радуется, что на проблему лесов вообще обратили внимание.

"Но вопрос даже не в том, что посадят, не посадят, это вопрос правильного соотношения. В Киеве мы видим, что так же сажают деревья. Но мы видим, что через год оно засохло, они его выбрасывают, сажают снова новое, как с каштанами было, тратят 20 тыс. на дерево", - напомнил Коваль.

Лучше бы спасать молодые леса

В Украине есть большие территории, поросшие молодыми лесами - прежде всего следует спасать и узаконивать эти леса, не требующие вложений. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по лесному праву Анатолий Павелко, комментируя инициативу Президента Украины Владимира Зеленского высадить миллиард деревьев за три года.

"Дело в том, что эта инициатива не нова, но, к сожалению, по моему мнению, она напоминает популизм. Дело в том, что в Украине на сегодняшний день есть большие площади, например, сельскохозяйственных территорий, которые уже заросли лесами. На которых растет молодой лес и за которыми надо ухаживать и охранять. Сегодня крупные агрохолдинги раскорчевывают эти земли. Лес, который является, условно говоря, биологически устойчивой системой, превращают в биологически неустойчивую и экологически уязвимую систему. И сегодня гораздо важнее внести эти леса, которые по сути не требуют вложений. Они просто нуждаются в законодательном закреплении и урегулировании своего статуса. И они готовы уже сегодня предоставлять так называемые экологические услуги. То есть, очищать воздух, оберегать воду, почву", - пояснил эксперт.

Справка

По данным Государственного агентства лесных ресурсов, общая площадь всех лесов Украины составляет 10,4 миллиона гектаров. Молодняк составляет 16,9%, среднелетние - 47,5%, приспевающие - 16,9%, спелые и перестойные - 18,7%.























