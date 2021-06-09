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"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
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"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль

23:55, 09 июн 2021
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Короткометражный анимационный фильм "Тигр бродит рядом" украинского режиссера Анастасии Фалилеевой отобран официальной конкурсной программой международного фестиваля Short Shorts Film Festival & Asia, сообщает Госкино.
Картина посвящена теме подростковой депрессии. Сквозь призму тревожных фантазий она рассказывает историю старшеклассницы Кацуми, которая переживает депрессивное расстройство и отчаялась в поддержке и любви даже самых близких.
"Это очень круто, что наш фильм поедет в Японию. К тому же, это мой первый фестиваль с оскаровской аккредитацией. Я люблю эту страну, мой фильм воспроизводит ее стилистику. И сам факт отбора я считаю своего рода признанием подлинности ленты", - сказала режиссер Анастасия Фалилеева.
Short Shorts Film Festival & Asia является одним из крупнейших фестивалей короткометражных фильмов в Азии. Проводится в Токио, однако в этом году из-за карантина часть мероприятий фестиваля состоится в онлайн-формате 11 июня.
Фестиваль определяет победителей и победительниц в ряде категорий, как "Окружающая среда", "Туризм", "CG анимация", "Документальные ленты" и другие. Фильм-обладатель премии Гран-при может быть номинирован на премию "Оскар" в категории "Короткий метр" в следующем году.



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