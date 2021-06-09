Паралимпийская сборная Украины завоевала 39 медалей на ЧЕ по легкой атлетике

Национальная паралимпийская сборная команда по легкой атлетике вернулась домой с чемпионата Европы по легкой атлетике с яркой победой - второе место в Европе среди 44 стран-участниц, передает НКСИУ.

Работы национальной легкоатлетической команды Украины 39 медалей — 17 “золотых”, 13 “серебряных” и 9 “бронзовых”. Кроме того, украинские атлеты установили: один рекорд мира, пять рекордов Европы и семь рекордов чемпионата.

26 спортсменов национальной сборной команды Украины по 33 участников чемпионата Европы завоевали высокие награды. 16 из них вернулись в Украину с золотыми медалями, в том числе 8 — мультимедалистов.

Примечательно, что сборная Украины в четвертый раз в истории финиширует второй в медальном зачете Евро по легкой атлетике среди паралимпийцев. Последний раз это было еще в 2014 году.











