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Днепр снова станет судоходным: из Киева в Канев запустят теплоходы "Ракета"

23:20, 09 июн 2021
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По реке Днепр вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Первым планируют запустить маршрут "Киев-Канев" с остановками в других городах. Предварительно, путь составит около двух часов. Об этом сообщила председательница Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, передает Укринформ.
По ее словам, такие маршруты создают прежде всего с туристической целью.
"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев - там тоже экскурсии", - пояснила Олеськив.
Предполагается, что путь на "Ракете" от Киева до Канева составит около двух часов.
"Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет конкретно. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. В то же время, может, где-то река стала мелкой. То есть все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ездят по Киеву. Вот они к Каневу будут плыть около пяти часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за три", - отметила руководительница Госагентства.
Сейчас специалисты изучают логистику по Днепру.
"Общаемся с владельцами таких плавсредств, а также с потенциальными инвесторами из стран Западной Европы, чтобы такие маршруты по Днепру начали снова ходить", - добавила Олеськив.
"Ракета" - серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. И большинство из 150 "Ракет" продали за границу. Часть судов до сих пор ходят в Греции, в Таиланде и Канаде.
По состоянию на 2018 год в Украине было всего четыре "Ракеты". Две из них изготовлены в 2002 году в Феодосии. Эти "Ракеты" используются на юге страны, в частности, в Николаеве.



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