Чего хочет Путин от Украины и чего будет добиваться любыми средствами

Президент России Владимир Путин 9 июня, в эфире "России 24" в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Однако, переживает Путин, если страна станет членом Альянса, то подлетное время ракет от Киева до Москвы составит 7-10 минут. Также он сказал, что не разделяет позицию тех, кто посмеивается над планами Украины стать частью НАТО. "Возможно, Киев просто преждевременно озвучил это", – сказал президент страны-агрессора.

Путин добавил, что Россия должна выстраивать внешнеполитические отношения, имея в виду возможность вступления Украины в НАТО. Он также уверен, что, мол, та половина жителей Украины, которая не хочет в Альянс, – это умные люди, которые "не хотят стать разменной монетой и пушечным мясом".

"Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", – утверждает Путин.

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет", – добавил президент РФ.

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По итогам телефонного разговора главы Европейского совета Шарля Мишеля и Путина 7 июня, Брюссель и Москва сделали заявления.

"Во время звонка президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - указано в заявлении ЕС.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что стороны переговоров признали вторые Минские соглашения, подписанные в 2015 году, безальтернативной базой урегулирования конфликта на Донбассе. Как полагает российский президент Владимир Путин, основой выполнения договоренностей являются переговоры Киева с "ЛДНР" и предоставление ОРДЛО особого статуса.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - подчеркнули в пресс-службе главы российского государства.

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Главной проблемой на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины с точки зрения России является нежелание Киева вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Из-за этого, как полагают в Кремле, нет продвижения в реализации механизма соглашений и договоренностей по перемирию. Украинское государство, дескать, должно обращаться в Совет безопасности ООН и к так называемым "представителям Донбасса" в том случае, если Киев намерен пересмотреть Минские соглашения. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ, участник ТКГ Дмитрий Козак.

В интервью телеканалу Россия 24 он рассказал о том, что Киев все годы вооруженного конфликта отказывается от диалога с так называемыми "ЛДНР". По этой причине, по мнению Москвы, блокируются переговоры в рамках ТКГ и по договоренностям о перемирии на Донбассе, достигнутым 27 июля прошлого года.

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе. Из-за этого все вопросы стоят, находятся в тупике и вопросы перемирия, и реализация этого механизма который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике", - утверждает Козак.

"Украина должна обращаться в Совбез ООН и к представителям Донбасса, если хочет пересмотреть Минские соглашения", - цитирует Дмитрия Козака российское информагентство ТАСС.







