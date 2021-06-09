На Донбассе - агрессия РФ руками местных боевиков, уверены все больше украинцев

За последние полтора года увеличилась доля украинцев, определяющих конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом “Деморатичні ініціативи” имени Илька Кучерива, проведенного с 14 по 19 мая 2021 года.

“Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков”, — говорится в результатах исследования.

По сравнению с ноябрем 2019 года на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в Центре — от 54% до 62%, на юге — от 22% до 31%, а на Востоке — от 24% до 33%, соответственно, свидетельствуют результаты исследования.

Значительно меньшую поддержку получили другие взгляды на конфликт, такие как: “внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия” (15%), “война России с Западом на территории Украины” (13%), “чисто внутренний гражданский конфликт в Украине” (7%), свидетельствуют результаты исследования.

В электоральном разрезе определения конфликта как российской агрессии с использованием местных боевиков поддерживает абсолютное большинство сторонников “Слуги народа” (64%), “Европейской солидарности” (76%) и “Батькивщины” (63,5%). Только избиратели ОПЗЖ ориентированы в основном на опции о внутреннем конфликте: либо при поддержке России (32%), или как сугубо гражданского конфликта (24,5%).

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Абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского и ряда других украинских политиков убеждены, что между Украиной и Россией идет война.

“71% населения убеждены — между Украиной и Россией идет война. Такое мнение превалирует во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) к Западу (91%). С этим соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласны с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война”, — говорится в результатах опроса.

По мнению опрошенных, роль России в этом конфликте заключается в контроле так называемых “ДНР” и “ЛНР” и управлении их политическими и военными действиями (48%), участия Вооруженных Сил России в боевых действиях на стороне “ДНР” и “ЛНР” (47%) и поставках оружия этим самопровозглашенным формированиям (43%).

Эти три оценки роли России превалируют в общественном мнении на Западе, в Центре и на Юге, тогда как на Востоке определенности нет.

На Востоке каждый из этих вариантов имеет поддержку среди 31 — 38% местных жителей. Кроме этого, 35% считают, что Россия оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% — что Россия поддерживает псевдо-республики преимущественно дипломатическим путем.

Справка

Общенациональное исследование было проведено во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



