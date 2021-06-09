"Поддержать"
Тренды:
Новости
Звезда. Эксперт? Амбассадор?
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
Паралимпийская сборная Украины завоевала 39 медалей на ЧЕ по легкой атлетике
Днепр снова станет судоходным: из Киева в Канев запустят теплоходы "Ракета"
Порошенко готовит контрудары по Зеленскому: Зеленский обещает классное шоу
Чего хочет Путин от Украины и чего будет добиваться любыми средствами
На Донбассе - агрессия РФ руками местных боевиков, уверены все больше украинцев
Агропроизводителям приготовится: правительство планирует увеличить налоги. Каковы будут последствия
COVID-19: печальные цифры и оптимистичные ожидания
Фантастические книги, которые заставляют задуматься PR
Политкачели дня: звонок Байдена, потуги Германии и "открытая дверь" НАТО
Автозапчасти от А до Я PR
Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Шария.
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Пенсию будет по-прежнему доставлять Укрпочта: постановление Кабмина
Все новости
Политика / Исследование

На Донбассе - агрессия РФ руками местных боевиков, уверены все больше украинцев

22:00, 09 июн 2021
59
Версия для печати

За последние полтора года увеличилась доля украинцев, определяющих конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом “Деморатичні ініціативи” имени Илька Кучерива, проведенного с 14 по 19 мая 2021 года.

“Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков”, — говорится в результатах исследования.
По сравнению с ноябрем 2019 года на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в Центре — от 54% до 62%, на юге — от 22% до 31%, а на Востоке — от 24% до 33%, соответственно, свидетельствуют результаты исследования.
Значительно меньшую поддержку получили другие взгляды на конфликт, такие как: “внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия” (15%), “война России с Западом на территории Украины” (13%), “чисто внутренний гражданский конфликт в Украине” (7%), свидетельствуют результаты исследования.
В электоральном разрезе определения конфликта как российской агрессии с использованием местных боевиков поддерживает абсолютное большинство сторонников “Слуги народа” (64%), “Европейской солидарности” (76%) и “Батькивщины” (63,5%). Только избиратели ОПЗЖ ориентированы в основном на опции о внутреннем конфликте: либо при поддержке России (32%), или как сугубо гражданского конфликта (24,5%).
* * *
Абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского и ряда других украинских политиков убеждены, что между Украиной и Россией идет война.
“71% населения убеждены — между Украиной и Россией идет война. Такое мнение превалирует во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) к Западу (91%). С этим соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласны с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война”, — говорится в результатах опроса.
По мнению опрошенных, роль России в этом конфликте заключается в контроле так называемых “ДНР” и “ЛНР” и управлении их политическими и военными действиями (48%), участия Вооруженных Сил России в боевых действиях на стороне “ДНР” и “ЛНР” (47%) и поставках оружия этим самопровозглашенным формированиям (43%).
Эти три оценки роли России превалируют в общественном мнении на Западе, в Центре и на Юге, тогда как на Востоке определенности нет.
На Востоке каждый из этих вариантов имеет поддержку среди 31 — 38% местных жителей. Кроме этого, 35% считают, что Россия оказывает гуманитарную помощь ОРДЛО, а 27% — что Россия поддерживает псевдо-республики преимущественно дипломатическим путем.
Справка
Общенациональное исследование было проведено во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мультимедиа
Смотреть еще
Кино / Фото
Вчера, 23:55
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
"Тигр бродит рядом": украинский мультик поедет в Японию на международный фестиваль
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены