COVID-19: печальные цифры и оптимистичные ожидания

Пандемия COVID-19 медленно и очень неохотно идет на спад. В общем инфицировано более 170 млн человек, умерло почти 4 млн. Вакцинация набирает обороты, но она ли уменьшает количество инфицированных - пока непонятно. Об этом - инфицировании и вакцинации - сообщает сайт IndexMinfin.

Глобальная статистика

* Всего в мире на COVID-19 инфицировано 174,749,068 человек, из них выздоровели 158,157,982. Количество умерших возросло до 3,762,883.

* Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,242,866), Индия (29,089,069), Бразилия (17,038,260), Франция (5,719,937), Турция (5,300,236), Россия (5,145,843), Великобритания (4,528,442) и Италия (4,235,592).

* Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (613,052), Бразилии (477,307) и Индии (353,557).

* Лидеры по вакцинации (наибольший процент уже дважды вакцинированных граждан - 40-55%) Израиль, Великобритания, Чили, Уругвай, Латвия, Бахрейн, Монголия, Катар, Венгрия, США.

* Аутсайдеры с вакцинации (0-5%): почти 60 стран, среди которых и Украина.

* Меньше одного процента вакциновано в Таджикистане, Киргизии, Сьерра Лионе, Судане, Сомали, Сирии, Папуа-Новой Гвинеи, Мали, Нигерии, Нигере, Мадагскаре, Мавритании, Замбии, Конго, Гвинея-Бисау, Вануату и Бенине.

* В Буркина-Фасо вакциновано - 0%, на Мальте - 74%, а в Гибралтаре даже перевыполнили план и вакцинировали - 116% населения (возможно - это вместе с гостями!)

Эксперимент в Бразилии

В бразильском муниципалитете Серрано, штат Сан-Паулу, за три месяца привили почти все взрослое население, после чего заболеваемость COVID-19 снизилась на 95%, пишет ВВС.

Всего за период с февраля по апрель этого года в Серране вакцинировали около 45 000 человек, после чего статистика новых случаев заражения резко пошла на убыль. По словам медиков, такая массовая вакцинация смогла защитить даже тех, кто не получил прививку, так как "сократилась циркуляция вируса в воздухе".

Для эксперимента была использована вакцина CoronaVac, а территорию муниципалитета разделили на четыре части, чтобы определять "порог сдерживания вируса".

Когда 95% взрослого населения Серрано оказались привиты, то ковид статистика стала выглядеть следующим образом:

- на 95% снизилась смертность;

- на 86% снизился уровень госпитализации

- на 80% снизилось количество больных с выраженными симптомами.

В организации Butantan, которая проводила эксперимент, подчеркнули, что ключевым рубежом в этом процессе стала вакцинация 75% взрослых. Когда эта цифра была достигнута, "коронавирус удалось взять под контроль".

Параллельно с этим, снизилась заболеваемость и среди детей, которых не прививали - это может означать, что вакцинация для них не является обязательной, отметили в Butantan.

А что в Украине

За все время пандемии в Украине:

* заболело - 2218039 человек;

* выздоровело - 2108684 человек;

* умерло - 51 410 человек;

* проведено ПЦР-тестов - 10405577;

* полностью вакцинировано - 160 000 человек.

А что планируется - лучше не вспоминать. Придет осень - увидим.







