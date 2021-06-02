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Общество / Криминал

Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Шария.

23:50, 02 июн 2021
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"Сегодня Печерский суд наложил арест на имущество пропагандиста Анатолия Шария, который финансируется Российской Федерации, выполняет информационные заказы против Украины", - написал главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

Арест наложен на такие объекты, которые приобрел Шарий на российские деньги:
вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;
жилье по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;
банковские счета в испанском «Caixabank» (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 и № ES0921003103977200307652;
банковский счет в российском «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;
банковский счет в «East-West United Bank S.A.» (Адрес главного офиса: Бульвар Иосифа II, 10, L - 1840, Люксембург).
Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в «Hsbc Bank Canada» (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада.
Что было раньше
В феврале Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам России в проведении информационных операций.
Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос в качестве укрывательства от следствия.
Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не появился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.
В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.
1 марта в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.
Напомним
На днях стало известно, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата.



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