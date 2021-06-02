"Поддержать"
Тренды:
Новости
Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Шария.
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Пенсию будет по-прежнему доставлять Укрпочта: постановление Кабмина
Президент Владимир Зеленский дал очередное интервью европейским СМИ: самое важное
Для чего Европе водородные проекты: решено покончить с ископаемым топливом
Украинский государственным планировали узаконить ещё сто лет назад: найден документ
Пластиковые пакеты запрещены: в магазин будем ходить с авоськами и тканевыми сумочками
Самыми прибыльными компаниями Украины стали железорудные ГОКи Ахметова, Абрамовича и Жеваго
Идеи для идеального пикника – что приготовить на природе PR
Кофе нужно пить фильтрованный, он полезнее
Самый мощный суперкомпьютер за всю историю заработал в Калифорнии
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
Теперь украинская литература будет переводиться на арабский язык
Украинская экономика растёт быстрее российской в сферах ритейла, банков и промпроизводства
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
Все новости
Власть / Общество

Пенсию будет по-прежнему доставлять Укрпочта: постановление Кабмина

23:00, 02 июн 2021
71
Версия для печати

Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября. Об этом сообщает Укрпочта.

"Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении № 277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.
В настоящее время банкоматы имеются лишь у 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.
Соответствующие изменения в постановление № 277 О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины Кабинет Министров Украины принял 26 мая.
"Сегодняшними изменениями в постановление наконец-то окончено двухмесячную борьбу огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карточку. Рад, что и Президент Украины и Премьер-министр разделяют нашу позицию относительно того, что переход процесса получения пенсии с наличной в безналичную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
По его словам, к 2023 году доставку пенсий, по-прежнему наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Он уверен, за это время будет произведено механику, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение.
Напомним
Тариф для доставки пенсий Укрпочтой с апреля повышен на 11% в среднем за год. Минсоцполитики при этом указывает, что госкомпания предоставляет такую услугу "на монопольных условиях", и уже к 1 сентября "для снижения стоимости" ее переведут на конкурсную основу.
Перед этим Укрпочта продлила действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и указывала, что продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.
Это не первый раз, когда Смелянский вспоминает о вопросах тарифов на доставку пенсий. Так, в декабре Укрпочта угрожала прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не рассмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
Вчера, 23:20
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Девочка из Таиланда устраивает концерты, чтобы звери в зоопарке не скучали
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
Во Львовской области задержана банда разбойников, угонщиков и рекетиров
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
РФ наращивает силы на западной границе, НАТО в ответ готово защищать союзников
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
ВР приняла решение увековечить память детей, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ
Украинские порты на Черном море под угрозой: Россия продолжает усиливать блокаду
Украинские порты на Черном море под угрозой: Россия продолжает усиливать блокаду
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены