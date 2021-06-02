Президент Владимир Зеленский дал очередное интервью европейским СМИ: самое важное

Президент Владимир Зеленский дал интервью французской газете Le Figaro и итальянской La Repubblica. Он заявил, что Россия укрепляет военные позиции на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Также гарант Конституции сказал, когда может начаться полномасштабная война с РФ. Далее Obozrevatel собрал самые важные заявления президента.

О России

Зеленский заявил, если Россия будет пробивать коридор во временно оккупированный Крым по территории Украины – это будет уже открытая полномасштабная война. Глава страны указал на возможную эскалацию со стороны Донбасса.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что проект союзного государства между Россией и Беларусью в случае реализации станет настоящей угрозой для Украины. По его словам, усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

Зеленский сказал, что после запуска газопровода "Северный поток-2" РФ сделает так, чтобы контракт о транзите голубого топлива через Украину не был продлен. Он убежден, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток-2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит", – говорил он.

Донбасс и Крым

Зеленский заявил, что Россия укрепляет военные позиции на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в Черном море. При этом в Украине остается 90% военной техники ВС РФ, собранной у границ якобы для учений.

"Происходит концентрация российских войск на востоке (Украины. – Ред), в оккупированном Крыму и на море. Россия говорит, что войска отводят. Правда ли это? Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте", – пояснил гарант.

Также Зеленский сказал, что в Украине нужно разработать новый, более широкий формат переговоров касательно российской агрессии. Так, темы оккупированных Донбасса, Крыма и строительства РФ газопровода "Северный поток – 2" можно объединить на одной площадке.

НАТО

Президент сообщил, что Украина не хочет войны. Поэтому, если получит членство в НАТО, постарается избежать применения пятой статьи устава организации, которая требует привлечения всех стран-членов к войне на стороне атакованного союзника.

"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: "Ой, да ладно". Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации… сформировавшейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план "Б", – заявил президент.

Еще Зеленский надеется на содействие правительства Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель в поставке в нашу страну современного оружия. Это позволит оказать мощное противодействие армии оккупанта и защитит интересы самой ФРГ. Однако позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас отклонил призывы о поставках штурмовых винтовок, радиооборудования и бронетехники. В Берлине заявили, что оружие якобы не поможет остановить войну на Донбассе.

О личном

Зеленский рассказал, что все родные его деда по отцовской линии погибли в 40-х годах ХХ века. Часть из них стали жертвами нацистских расстрелов из-за еврейской национальности, а часть пали на фронтах Второй мировой войны.

"Из семьи моего деда по отцовской линии остался только он. Все остальные были убиты. Мой дедушка, несмотря на очень молодой возраст, ушел на войну в рядах Советской Армии. Его старших братьев также призвали, и все они, кроме моего деда, погибли как солдаты", – говорил украинский президент.















