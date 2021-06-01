Самый мощный суперкомпьютер за всю историю заработал в Калифорнии

В Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии заработал Perlmutter. Это один из мощнейших суперкомпьютеров в мире, и он поможет человечеству во многих областях — от создания трехмерной карты Вселенной до поиска экологически чистых источников энергии. Об этом пишет НВ.

Ученые активно используют моделирование, чтобы прогнозировать и улучшать существующие системы. Если упрощать, то обычно это работает примерно так: существует определенный исследуемый объект. Ученые «скармливают» информацию о нем компьютеру; тот ее обрабатывает, просчитывает различные показатели, которые могут на него повлиять, после чего выдает модель этого объекта — идеальным примером выступает симуляция истории нашей Вселенной или моделирование падения астероида на Землю.

Для этого исследователям нужны компьютеры — и, конечно же, чем мощнее, тем лучше. Конечно, сейчас все актуальнее становятся разговоры о квантовых компьютерах, которые в перспективе дадут фору любому созданному сейчас суперкомпьютеру, однако о них как о чем-то реальном мы сможем заговорить в лучше случае в следующем десятилетии. А то и позднее. Но мы же хотим развиваться здесь и сейчас, верно?

В этом нам и должен помочь Perlmutter, который станет самым мощным суперкомпьютером, который будет в распоряжении ученых. Конечно, можно сразу же вспомнить про страшные предсказания об озлобленном ИИ, который решит захватить планету, однако, по всей видимости, Perlmutter будет добряком. Суперкомпьютер назван в честь астрофизика Сола Перлматтера, получившего Нобелевскую премию за свою работу, которая привела к открытию темной энергии в 2011 году.







