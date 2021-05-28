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Комитет УЕФА хочет отменить фундаментальное правило еврокубков, которому уже 60 лет

23:00, 28 май 2021
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может полностью отменить правило выездного гола в еврокубковых матчах, сообщает The Times.
По информации издания, комитет УЕФА по клубным соревнованиям рассмотрит возможность отмены правила, которое действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года, на заседании в пятницу в Порту, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов. Согласно данному правилу, в 2-матчевом противостоянии команд при равенстве забитых мячей преимущество получает та команда, которая забила больше голов в гостях. Как отмечается в материале, если идея отмены правила на встрече в пятницу получит достаточную поддержку, УЕФА запустит процесс изменения этого правила.
Ранее британские СМИ сообщали, что УЕФА намерен скорректировать правило выездного гола, чтобы мячи, забитые в гостях, учитывались только в основное время обеих встреч. Если по итогам двух игр будет назначено дополнительное время, команда, играющая на выезде, не будет иметь преимущество гостевого гола. При этом план полной отмены данного правила был отвергнут.


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