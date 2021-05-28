РФ категорически отказывается считать себя стороной конфликта: переговоры зашли в тупик

У политических советников лидеров стран Нормандского формата по урегулированию на Донбассе на встрече накануне состоялся жесткий обмен мнениями на фоне попыток РФ исключать себя из сторон конфликта. О решениях не сообщается, однако, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отмечает, что и в дальнейшем будет настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня, передает УНН.

"...Состоялся жесткий обмен мнениями. Украина не согласилась на попытки РФ исключать себя из сторон конфликта. Несмотря на это, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению диалога в рамках Н4 и ТКГ, следующее заседание которой запланировано на 9 июня", - сообщили в украинской делегации ТКГ.

Подробности: накануне на встрече политических советников Н4, "несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, представители РФ свели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта?". "Подтверждением чего является неоднократные заявления лидеров и высоких представителей ЕС и, в частности, недавние заявление Президента США Джо Байдена, в которых сторонами конфликта указываются Украина и РФ", - говорится в заявлении.

Переговоры по Донбассу и в "нормандском", и "минском" форматах тормозятся из-за главного условия России – представить боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на переговорах в "нормандском формате" позиции Украины всегда очень хорошо артикулированы и достаточно жесткие.

"Россия всегда хочет изменить повестку дня или в "нормандском формате", или в ТКГ. Российская сторона хочет ввести туда обязательно третью сторону – это т.н. "ДНР" и "ЛНР". Украина от этого отказывается. Это является одним из главных камней преткновения", – сказал Подоляк.

Он объяснил, что любая встреча в "нормандском формате" – это всегда уточнение позиций, которые Киев всегда "подтачивает" еще более конкретно.

"Мы точно говорим, что есть красные линии, за которые мы не зайдем, есть потребность решить конфликт здесь и сейчас, этот конфликт можно решить без эскалации… Сегодня украинская делегация выглядит эффектно", – сказал советник главы ОПУ.

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Россия “рассчитывает”, что Украина не будет якобы “использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы увильнуть от выполнения минских договоренностей” и что не представителю Украины “решать”, как будет работать переговорный процесс. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос федерального агентства ТАСС.

Министр обратил внимание на заявление постпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука о невозможности после инцидента с самолетом продолжать работу переговорного механизма в Минске. “Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать”, — сказал он.

Лавров заявил, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы контактной группы. “Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать”, — добавил глава российского МИД.

Напомним

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

“Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой. У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, мы обязательно будем искать новую площадку”, — заявил Кравчук.















