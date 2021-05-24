Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ

Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе, что означает уменьшение на 60% за месяц. Об этом сообщил в четверг директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает УНН.

“Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц”, — отметил он.

Клюге пояснил, что на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона — более 150 новых случаев на 100 тыс. человек. “Пандемия еще не закончилась”, — пояснил он.

В ВОЗ считают, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. “Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию и секвенированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению”, — подчеркнул Клюге.

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Ситуация с вакцинацией все еще печальная.

Только 23% жителей Европейского региона получили первую дозу вакцины от COVID-19, 11% иммунизированы полностью, сообщил Клюге.

“Только 23% жителей региона получили первую дозу вакцины, а 11% завершили серию вакцинации”, — отметил он. Клюге также пояснил, что новая мутация коронавируса B.1.617, впервые появившаяся в Индии, в настоящее время выявлена как минимум в 26 странах из 53 в Европейском регионе. Большинство случаев связано с международными поездками, но происходит и дальнейшая передача в европейских странах. “Мы все еще изучаем новый вариант, но он способен быстро распространяться и вытеснять (британский) штамм B.1.1.7, который стал доминирующим в Европе”, — сказал Клюге.

Глава бюро ВОЗ также сообщил, что в странах Европы вакцинацию от COVID-19 прошли 75% людей в возрасте старше 80 лет. “Уровень вакцинации среди лиц старше 80 лет в нашем регионе сейчас составляет 75%. Приоритет вакцинации пожилых людей, в том числе находящихся в учреждениях длительного ухода, приносит свои плоды. Влияние на общественное здоровье очевидно”, — пояснил Клюге. По его словам, с середины апреля количество новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться во всех возрастных группах, но быстрее всего показатели уменьшились среди пожилых. “Лица старше 80 лет в настоящее время наименее представлены в статистике новых случаев по всему региону, а наибольшее их количество было в начале 2021 года”, — отметил Клюге.

Еженедельная заболеваемость среди лиц старше 80 лет в регионе снизилась с 27,4 случая на 10 тыс. человек в середине декабря 2020 года до 6,2 в первой неделе мая 2021 года. В той же возрастной группе за этот же период недельная смертность снизилась с 4,6 на 10 тыс. человек до 0,9.

Ранее в ВООЗ сообщили, что богатейшие страны обладают 83% мирового объема вакцин от COVID-19.

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В Украине сделали более миллиона прививок против коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения в Телеграмм.

"Первый миллион прививок от COVID-19 в Украине сделано! Сегодня первую дозу вакцины получили 964 745 Украинская, 48 070 - прививали двумя дозами", - говорится в сообщении.

Лидерами по количеству проведенных прививок стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Напомним, что вакцинация против коронавирусной болезни происходит поэтапно и является бесплатной для всех украинский.

Узнать больше о вакцинации в Украине можно вот на этом сайте.











