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Украинские айтишники уже не хотят уезжать из страны: власть с налогами попала в точку

22:00, 24 май 2021
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Упрощенная система налогообложения стала ключевым фактором для развития украинской IT-экосистемы. Об этом в интервью журналу НВ рассказал Олег Рогинский, проживающий в США украинский IT-миллионер, основатель стартапа People.ai.

«Самое большое, что уже сделано для украинской экосистемы, пусть и неправильно об этом говорить, — система ФОПов, которая позволяет украинским инженерам иметь субсидированное налогообложение. Мне кажется, Украина совершенно случайно, спотыкаясь, забрела в правильную точку. Потому что инженерные сервисы и инженерные продукты входят в топ-5 экспортов из Украины. Низкое налогообложение создало ситуацию, в которой молодые люди хотят стать айтишниками, создается культура, когда быть инженером — это круто. Раньше было круто быть юристом», — сказал Рогинский.
Он также добавил, что инженер — возможно, единственная профессия, в которой может создаваться экспоненциальный рост.
«То, что быть инженером круто, — это факт, на котором были построены Кремниевая долина, Массачусетский технологический университет и Гарвард. Это и есть культура гиков. Места на планете, где в определенный момент стало модным быть гиком, инженером, со временем выросли в технологические экосистемы. Это дает мне надежду, что Украина на правильном пути, впереди многих стран в этом плане», — заявил Рогинский.
По его мнению, украинские айтишники «сильны чистым талантом», но им не хватает опыта.
«Когда мы нанимаем сотрудников в Украине, мы берем талантливых людей. Наши руководители команд все из США, потому что приходят из компаний с огромным опытом, и мы их комбинируем с украинскими талантами без опыта. Так получается быстрее растить профессионалов», — объяснил он тонкости ведения бизнеса в Кремниевой долине.
Рогинский также отметил, что талантливые инженеры больше не стремятся уехать из Украины.
«Уже нет, и опять‑таки из‑за налогов. Мы открыли офис в Торонто с очень легкой иммиграционной ситуацией, чтобы перевозить людей из Украины или других стран мира туда. Со всего мира едут, а из Украины не едут. Мы сделали десятки предложений нашим людям в Украине. У нас есть правило: отработал у нас год в Киеве и, если хочешь, переезжай в Торонто. Никто не хочет. Мы перевезли из Сан-Франциско в Торонто больше специалистов, чем из Киева. Люди поняли, что можно зарабатывать хорошо, путешествовать и жить при этом в Украине, платить небольшие налоги и пользоваться спросом», — рассказал предприниматель.


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