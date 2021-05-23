Государственный терроризм в Беларуси: ради ареста журналиста захвачен самолёт "Афины-Вильнюс"

В Минске 23 мая около 14-ти часов задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту "Афины-Вильнюс". Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска якобы после получения сообщения о минировании, сообщает издание Nexta.

Посадку якобы попросили сами пилоты. При этом глава отдела коммуникаций международного аэропорта Вильнюса (туда должен был прибыть рейс) Лина Бейшене сказала: "Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт".

В Nexta сообщили, что, по предварительной информации, драку с экипажем во время полета устроили сотрудники КГБ, которые настаивали, что на борту находится взрывное устройство. В итоге экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.

В компании Ryanair утверждают, что указания направить самолет в Минске давали экипажу именно белорусские диспетчеры.

Решающую команду на то, чтобы посадить самолет, дал глава республики Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный осмотр, во время которого Протасевич был задержан, сообщает Nexta.

Самолет пробыл в минском аэропорту около пяти часов, а затем вылетел в Вильнюс примерно в 19:00 по местному времени. Но уже без Протасевича.

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Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram канал "Пул первого" сразу после посадки рейса опубликовал пост с заголовком: "Беларусь защитила Европу". В нем подчеркивалось: "О ситуации доложили президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Также "Пул первого" отметил, что самолет находился недалеко от границы с Литвой: "Но вернулся именно в Минск. Так получается, и диктатор пригодился!". Чтобы сопроводить самолет Ryanair в минский аэропорт, по приказу Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29, сообщает Telegram канал "Пул первого".

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Страны Европы отреагировали на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор телеграмм канала NEXTA Роман Протасевич.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвала это актом государственного терроризма. Вопрос с похищением самолета предложено рассмотреть на заседании Совета Европы, которое состоится в понедельник, 24 мая.

"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашней европейской совета пунктом о неотложных санкциях против режима Александра Лукашенко. Похищение гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - сообщил он в Twitter.

Австрийский МИД изложил свою позицию в Twitter. "Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича", - отмечается в сообщении.

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер написал в Twitter, что правительство Беларуси должно незамедлительно объяснить случившееся.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter сообщил, что Украина призывает немедленно освободить задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича, а также соблюдать его права во время задержания.

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А скандальный украинский народный депутат Илья Кива заявил:

"Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, который несет угрозу национальной безопасности. Придя к власти, обязательно будем использовать опыт наших соседей!"

Теперь мы точно знаем, чего ожидать, если народ Украины допустит к власти так называемую "украинскую" оппозицию...

Напомним

В ноябре 2020 соучредители Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинения в организации массовых беспорядков в Минске и нарушения социальной розни к представителям власти и милиции. Сам Telegram канал Nexta (1,2 млн подписчиков) и его логотип признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси. После ухода Протасевича из Nexta, он редактировал другой оппозиционный канал - "Беларусь головного мозга" (400 тысяч подписчиков). Максимальный срок по статьям, в которых обвиняют бывшего редактора Nexta - 15 лет.

Напомним также, что вчера в Беларуси, в Шкловский колонии Могилевской области, якобы от остановки сердца, умер 50-летний белорусский политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный к пяти годам якобы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел во время протестов.

Так что, попадать в белорусских тюрем сейчас - смертельно опасно.







