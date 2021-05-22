Ко Дню независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

На празднование 30-й годовщины независимости Украины в августе этого года из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Facebook.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, Козацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - говорится в сообщении министра в Facebook.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского дипломаты обратились к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года - ее временно выставят в качестве экспоната на 30-ю годовщину независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - добавил Дмитрий Кулеба.

Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала Гетману Пилипу Орлику.

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Сейчас мы воспринимаем текст, как действительно конституционный документ, на высшем законодательном уровне урегулировал правовой статус государства - Войска Запорожского. Но в действительности это был документ с символическими постановлениями, которые декларировали идеи и принципы, на которых должна строиться казацкое государство.

Первый параграф посвящен вопросу веры, основополагающем для тогдашнего человеческого общества. Здесь заявлено о православии как господствующую религию в Казацкой государстве, а также о восстановлении автокефалии Украинской Церкви.

Третий пункт конституции гласит, что надо восстановить «древнее братство» с Крымским ханством. Суть в том, что историю, право и документы 18-го века надо понимать языке того времени. А тогда религия и братские отношения с соседними государствами закреплялись таким вот священный образ.

Конституция Пилипа Орлика в социально-экономическом смысле давала больше позитива даже не казакам, а крестьянам и мещанам: по конституции, строго запрещалась барщина; города больше не было удерживать войска, которые идут в поход за свой счет, а мелкие торговцы не платили налогов.

Гетман, как и сейчас президент, - гарант целостности границ государства.

Законодательная власть должна принадлежать совету (парламенту), в состав которой входили полковники со своей старшиной, сотники, «генеральные советники от всех полков» и «послы от Низового Войска Запорожского для слушания и обсуждения дел, чтобы принять активное участие». Рада должна была собираться трижды в год: на «Рождество Христово, Праздник Пасхи и Покрова, а также по решению Гетьмана». Все важные государственные дела гетман как глава верховной исполнительной власти должен предварительно согласовывать, «по своему усмотрению ничего не должно ни начинаться, ни решаться, ни осуществляться».

Именно в Конституции Филиппа Орлика 1710 - юридические истоки многих явлений, в частности современного суверенитета украинского народа, разделения властей, парламентаризма и тому подобное. Поэтому обращение к историческому опыту этого документа - это обращение в государственные и правовых идей, которые составляют историко-правовую основу для общенациональной идеи политического характера, идеи, выражает самую суть духа украинского народа.

Напомним

Конституция Пилипа Орлика (Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского) - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710 года.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей. Написанный на староукраинском языке и на латыни. Договор на староукраинском языке хранится в Москве (копия есть в Музее гетманства в Киеве), на латыни - в Швеции.

Конституция является памятником украинской политико-философской и правовой мысли.

Современное распространенное название «Конституция» происходит от дословного перевода латинского названия оригинала: "Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis (Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского)".



