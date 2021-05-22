Украинская борона ДУКАТ завоёвывает Канаду

Спрос на дисковые бороны ДУКАТ постоянно растет и от сезона к сезону становится все больше, отмечают представители официального дистрибьютора украинской фирмы LOZOVA MACHINERY в Канаде – компании Higginson Farm Equipment. Об этом пишет Агроправда.

В первую очередь такая популярность обусловлена высоким качеством сборки и отменными результатами почвообработки, что в сочетании с высокой скоростью работы и необслуживаемыми узлами, обеспечило устойчивый спрос.

Аграрии также впечатлены способностью ДУКАТ работать в любых полевых условиях, свободно преодолевать пересушенные почвы, одинаково хорошо справляться с каменистым и вязким грунтом, а также с большим количеством органических остатков.

Канадские фермеры с удовольствием делятся позитивным опытом использования ДУКАТОВ, называя их элитной техникой.

«Мы были приятно поражены результатами почвообработки нашего нового ДУКАТ шириной захвата 5 метров, он легко шел по глинистой почве, точно выдерживая нужную нам глубину. И, что немаловажно, так это отличная сервисная поддержка», – отметили Ивон и Гай Пру, владельцы из Камберленда в Онтарио.

Остановили свой выбор и на ДУКАТАХ Тимоти и Марсель Хайлигены, собственники из Нотр-Дам-де-Станбридж в провинции Квебек. В ДУКАТАХ их привлекла прочность и простота конструкции, наличие герметичных необслуживаемых подшипников HARP-AGRO, значительно снижающих потребность в техническом обслуживании, а также стоимость, которая намного ниже брендовых аналогов.

«В ДУКАТ было приятно увидеть степень стерневой обработки и глубину посевного ложа всего за один проход. За один день мы обработали большую площадь, больше, чем обычно, это существенно сэкономило время и топливо. Спустя сезон работы с этой машиной мы так и не столкнулись ни со снижением качества обработки почвы, ни с заменой деталей», – делятся фермеры.

Холодный климат, большое количество осадков и позднее начало агарного сезона совсем не помеха для ДУКАТ. Благодаря ряду интересных и оригинальных конструкторских решений агрегаты успешно применяются канадскими аграриями как в классическом, так и органическом земледелии.

Доволен своим ДУКАТОМ и Аллан Симпсон, фермер из Ванклик Хилл в Онтарио. Он первым купил ДУКАТ-6 в этом районе. «С помощью ДУКАТА я обрабатывал большие площади всех типов и очень доволен результатами».

ДУКАТЫ продолжают расширять портфель заказов и завоевывать новые канадские регионы. К выбору местных фермеров вся продуктовая линейка компании. LOZOVA MACHINERY развеяли все мифы и стереотипы и в очередной раз доказали, что украинская техника может быть востребованной, качественной, надежной и узнаваемой не только у себя на родине, а и за рубежом.

«Мы горды тем, что нас выбирают, нам доверяют и на нас рассчитывают фермеры такого обширного и многообразного рынка как Канада, одного из крупнейших в мире экспортеров продовольственной продукции. И я особо рад отметить, что LOZOVA MACHINERY сегодня на равных конкурирует с ведущими мировыми производителями сельхозтехники на международной арене», – подчеркнул президент LOZOVA MACHINERY Роман Гиршфельд.







