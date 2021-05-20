Пресс-конференция Президента: парад уверенности и мечтательности. Коротко про самое важное

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, по случаю второй годовщины своего срока, провел пресс-конференцию по итогам своей работы. Мероприятие состоялось под названием "Президент 2.0". Проходила пресс-конференция в ангаре завода "Антонов" в Киеве на фоне самолета АН 124-100. На пресс-конференцию аккредитовалось более ста СМИ и около двухсот журналистов. Для пропуска журналистов были установлены металлоискатели, а на территории оборудованы две зоны - для самой конференции и для фуршета. В общем прессконференция продолжалась почти три часа.

Про місце пресконференції

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки і заявив, що місце прес-конференції вибрано не випадково.

"Ми повинні пам'ятати про минуле, розуміти те, в якому стані ми зараз знаходимося і що будемо робити. Думати і будувати майбутнє. Будувати нашу незалежність і наше майбутнє. Побудувати дійсно країну мрій, підняти нашу країну високо вгору, як піднімається "Антонов", - сказав президент.

Про мир

"Ми будуємо країну без війни. Це залежить від нашої армії, вона повинна бути потужна, всюди, на суші, у воді, в повітрі. Зараз великі загрози в кіберпросторі".

Про святкування Дня Незалежності

22 серпня будуть відзначати великих українців: це буде щорічна премія для тих, хто прославляє Україну за межами країни. 23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Тоді ж відбудеться перший саміт з деокупації півострова Крим, на "Кримську платформу" приїдуть багато представників різних країн, будуть підписані важливі документ. Запрошено президентів, прем'єрів і глав МЗС різних країн. 24 серпня відбудеться військовий парад до 30-річчя незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві. А ще до України привезуть конституцію Пилипа Орлика і всі бажаючі зможуть її побачити.

Про завершення війни на Донбасі

"Вирішення питання війни, деокупація наших територій, це пріоритетне питання, воно є і залишається. Довго йде цей процес.... У нас був великий крок - про припинення вогню... У 10 разів було зменшено кількість обстрілів, поранених, загиблих.... Що далі? Далі кілька напрямків. Ми будемо далі йти в "нормандському форматі". Я відчуваю підтримку Меркель і Макрона, вони знають мою думку", але водночас "вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії".

"У нас немає іншого шансу з вами. Ми повинні припинити війну, зараз, коли Путін президент РФ. Я дуже цього хочу і я в це вірю".

Крім того, Зеленським поділився планами винести питання завершення війни на Сході на всеукраїнський референдум.

"Це має бути найголовніше питання, яке сьогодні є. Питання про ситуацію на Донбасі. У нас є декілька планів, і ми представимо їх на розгляд суспільства на референдумі”, – заявив президент.

Про план Б щодо Донбасу та про зустріч із Путіним

"Ми не закрили ще план А, через коронавірус. Чому не зупиняємо нормандський формат. Тому що іншого майданчика немає. Я виступаю за пряму розмову з президентом Росії. З приводу ескалації, вона завжди присутня. Зараз складна ситуація, 35 тис. військових знаходиться в Криму, на Донбасі теж... Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових РФ, вони відходять дуже повільно. Тільки 3,5 тис. в Криму і все. Серйозна ситуація. І така напруга може бути до кінця навчань, мінімум до вересня. Коли почався режим припинення вогню, за ті сім місяців, поки працював цей режим, зменшилася кількість загиблих і поранених. Не потрібно втрачати діалог, наші партнери підтримують формат і не бачать альтернативи. Буде пряма розмова з президентом РФ, я бачу ще варіант залучення США в цю дискусію. У нас немає з вами іншого шансу. Ми повинні припинити війну. Я дуже цього хочу".

"У мене немає часу думати про президента Путіна, я думаю тільки про зустріч, яка може нас приблизити до закінчення війни. Тому я обережно ставлюсь до характеристик президента РФ. У мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами ми будемо збільшувати можливість ескалації – я собі цього не пробачу".

Розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато, сказав Зеленський.

“Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом Президента України та РФ”, — сказав Зеленський.

У Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленского. Про це журналістам у четвер заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Дійсно, контакти ведуться, з нашого боку мій колега (заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак - ред.) Козак приймає в них участь. Дійсно, є певні начерки можливих тем до обговорення", - заявив Пєсков.

Про народ та олігархів

"Ми будуємо країну без олігархів... Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає тільки на санкційну політику інших країн, яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, контрабандистів, "злодіїв у законі". Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівними перед законом. Ми будуємо нову судову реформу... Ми будуємо країну в смартфоні. Ми йдемо вперед. Ми будуємо країну, яка будує... Ми будуємо країну, де земля належить народу - не гасло, а це дійсно так".

"Називати їх прізвища (олігархів) не буду, не боюся нікого. Вважаю, що 13 - це за інформацією секретаря РНБО. Давайте про критерії, і тоді будемо розуміти, скільки їх в Україні. Закон в принципі він готовий , але є кілька деталей. Він з'явиться на наступному тижні. ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми хочемо вбити вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на мас-медіа не буде, на політику, чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди будуть отримувати квиток під назвою олігарх в спеціальному реєстрі. І можуть втратити активи, які перебувають за кордоном. Не через санкції, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні як олігарх. Ніхто нікого не вбиває, всі хочуть, щоб великий бізнес залишався".

"Ми розуміємо, де зараз Медведчук, що зараз з Коломойським. У них більше немає того впливу, що був... Є результат, він є, якщо ви його не бачите - то потрібно стежити... Мені здається, що дуже важливо, щоб ви прочитали про що закон про олігархів".

Про Медведчука

"Закінчується епоха Медведчука... Епоха корупції завершується, ми зробили багато кроків вперед. Останнім часом почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Ми бачимо сьогодні були арештовані два головних злодія в законі... З приводу корупції - ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом... Епоха бідності - це найскладніше. Те, що я до цього сказав, залежить від моєї волі і підтримки правоохоронців... Що стосується бідності - непросто, не все залежить від мене. Тисну на уряд, щоб збільшували мінімалку, пенсію, їм непросто зі мною, з наповненням бюджету. Епоха бідності закінчиться, коли всі будуть платити податки, коли буде дерегуляція, це все буде", - сказав президент.

Про відставку Степанова

"У Максима Степанова був конфлікт із прем'єром Шмигалем. Я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра, тому що більше було неможливо працювати в такому режимі. Призначення Ляшка було очевидним, бо він головний санітарний лікар".

Президент додав, що був проти звільнення Степанова, і зізнався, що боявся дестабілізації в коронавірусний період, проте ситуація загострилася настільки, що співпраця зі Степановим руйнувала роботу Кабміну.

Про кампанію вакцинації

"У нас зараз контрактів десь на 47 млн вакцин, що відповідає кількості населення, якщо не брати до уваги дітей. Це максимальна кількість, яку можна було знайти. Ми не країна ЄС, ми не країна НАТО, ми не в пріоритеті в питанні поставок вакцин ... Ми всі працювали, коли зрозуміли, що вакцин у України просто може не бути. Я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація в світі. Ми розуміємо, що у нас немає такого гучного голосу серед країн".

Про відносини із Петром Порошенком

"У мене немає щодо нього ніяких сентиментів, ніяких розмов. Хоча він дуже хотів, як Віталій Володимирович. Вони всі хочуть зі мною домовлятися. Є таке поняття в українській політиці: "треба домовлятись". Я не спроможний на це, просто не здатний. Я вже став його вироком. Я вважаю, що він багато чого серйозного зробив, поки був президентом України. Це все добіжить. Це карма."

Про "конфлікт" із мером Києва Віталієм Кличком

"Він мені нічого не зробив, це гарно чи погано – я не знаю. Мене нічого не пов'язує з паном мером, окрім одного – це моя вертикаль. Голова КМДА є вертикаллю президента, і хоче він цього чи ні – це так і є. Я з повагою ставлюсь до всіх його перемог до того, як він став головою міста. Щодо обшуків у КМДА – не треба було красти гроші в бюджеті.Я нікого не відправляю (на обшуки – ред.), мені здається, що він неправильно себе публічно веде. Справедливе питання: що він від мене хоче? Він постійно мені дзвонить, записується на прийом, приходить в Офіс президента."

Про можливу відставку Татарова

"Питання треба ставити голові ОП Єрмаку. Він вважає, і я так вважаю, що він (Татаров – ред.) професійна людина. Я не маю свідчень про його "злочини". Я щось чув на рівні чуток, а на рівні доказів – я не маю цієї інформації. У нас в принципі, якщо людина вважає, що "Янукович – це був державний переворот", у нас такі люди не працюють."

Про Тищенка та Мілованова

"За деякі кроки людей, які є чи були поряд зі мною, дійсно соромно. Мілованов – крутий спеціаліст і дійсно допомагає. Але всі ці люди мають самі дорослішати і відповідати за те, що вони роблять. Це б'є по мені, по моїй особистості, по рейтингу, іноді вони питають "де ти їх взяв", слухайте, це життя. Я впевнений, що людям треба давати шанс, але якщо беруть хабарі – другий шанс давати не можна. Все відбувалось дуже швидко, коли відбувались парламентські вибори."

Про справу Шеремета

"Я не знаю, хто вбивця, повірте. Якби я знав – я б усе зробив, навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати. Чи це ті, що зараз під слідством, чи інші, чи ці, чи інші – я не знаю. На жаль. Якщо людей засудили незаконно — я говоритиму з Аваковим, чи може він залишитися на посаді. Але наразі немає стовідсоткових доказів винуватості чи невинуватості фігурантів цієї справи. Більш того, до нього можуть бути причетні ексслужбовці контррозвідки СБУ."

"Якби я 100% вірив що це дівчина (Дугарь, - ред.) має відношення до вбивства, я б з нею не листувався. Я не знаю хто вбив Шеремета. Якби я знав, я б все зробив, що б цих людей заарештували. мені дуже шкода, що ми втратили журналіста. При мені жоден журналіст не загинув".

Про дії Байдена щодо "Північного потоку-2"

Зняття санкцій з трубопроводу "Північний потік - 2" буде програшем США та особисто президента Джо Байдена, заявив Зеленський.

"Я вважаю, що ця зустріч потрібна. Президент Байден знає мою позицію…Вони будуть обговорювати українські питання тільки в тому просторі та адженді, яку будуть узгоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть підіймати попри наші домовленості? Впевнений, що такі ризики є", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що головний ризик полягає у тому, що США можуть зняти санкції з трубопроводу "Північний потік - 2" під тиском РФ.

"Великий ризик, що вони можуть натиснути на США, чи у них будуть якісь домовленості...Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога РФ й новий перерозподіл сил та впливу", - розповів Зеленський.

Про зміну керівництва "Нафтогазу"

"НАК Нафтогаз попри корпоративну реформу має керівника – уряд України. НАК має наповнювати бюджет. НАК показав точно мінус 11 мільярдів гривень збитків в цьому році. Уряд прийняв рішення як головний акціонер – змінити керівництво. Там великі гроші. І це платять всі громадяни України, це велика проблема. Дуже некоректно звучить історія про те, що зараз прибуток зменшено у порівнянні кінцем 19-го року. Прибуток 2019 року в більшості був через домовленість мою з президентом Путіним при свідках – Меркель і Макрона – за допомогою наших юристів і того ж Вітренка і Коболєва, коли 3 мільярдів доларів США прийшли в наш бюджет."

Про "Велике будівництво"

"Дороги повинні бути вітриною країни. Ця програма, коли я її закінчу? Коли закінчаться погані державні дороги. Я відповідаю за це якість, я хочу, я тисну, я ставлю питання ... Завдяки моїм "чому" 158 мостів побудовано".

Замість висновків

Питання йому задавали гострі. Всі, що цікавили людей. Віне не боїться відповідати на них, не боїться виглядати... не дуже компетентним та подекуди... не дуже розумним. Він впевнений, що надбань за час його президентства - багато. І що йому все вдається. В нього багато мрій та планів. Він себе любить. Він у собі впевнений. І він всіх "винних", врешті решт, таки посадить. І всі обов'язково на завжди запам'ятають свято. Шоу - у черговий раз! - відбулося. Міміка теж була... чудова. У квіточках та кольорах...



















