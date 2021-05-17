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Украина собирает друзей: Люблинский треугольник, Турецкая квадрига и Ассоциированное Трио

22:00, 17 май 2021
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Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Грузии Давид Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокой сегодня в Киеве начали усиленное сотрудничество по вопросам европейской интегриции - Ассоциированное Трио Украины, Грузии и Молдовы, передает УНН.

"Мы подписали документ, который создает Ассоциированное Трио - это будет усиленное сотрудничество трех наших стран по вопросам европейской интеграции. Это новая инициатива, и она очень своевременная, это решение очень своевременное, оно поможет трем нашим странам двигаться вперед вместе на пути европейской интеграции", - сказал Кулеба.
По словам украинского министра, Ассоциированное Трио включает три основных элемента: это структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, а также по вступлению в диалог с европейскими институтами и членами ЕС, а также координации позиций в рамках "Восточного партнерства".
Ассоциированное Трио будет работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского Союза - министры согласились, что это будет основным акцентом в работе формата.
Дипломаты согласились также развивать направление по безопасности, чтобы поддерживать стабильность в регионе.
Как отметил Давид Залкалиани, Украина, Грузия и Молдова имеют общую цель - будущее членство в Европейском Союзе.
"Мы хотели бы восстановить единство с европейскими странами, мы разделяем исторические связи и ценности Евросоюза. Это - наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление нашего движения в ЕС", - подчеркнул он.
По словам Аурелиу Чокой, подписанный министрами сегодня совместный меморандум о создании Ассоциированного Трио - это логическое продолжение трехсторонних дипломатических усилий.
Напомним
В последнее время Украина, вместо того, чтобы присоединиться к форматам, начинает новые. Так, на встрече в Люблине 28 июля прошлого года министр иностранных дел Украины вместе с коллегами из Польши и Литвы начали новый формат "Люблинского треугольника". Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.
Кроме того, Украина вместе с Турцией начала новый формат сотрудничества - "квадригу".



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