Бунт медиков: они не хотят отпускать Степанова, говорят, что он лучший

Стала известна причина недовольства Премьера Шмыгаля кандидатурой министра здравоохранения Максима Степанова: кажется, он слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и на вакцины от COVID-19. Степанов не согласен с обвинениями, а медики страны его поддерживают. Степанов в обращении к Украинской сообщил, что его борьба за развитие медицинской системы и высокие зарплаты медиков и здоровья граждан Украины продолжается, ведь он не привык бросать незавершенным то, что уже начал делать. Об этом он заявил в своем Facebook-видеообращении.

"Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. (...) Между мной и коллегами иногда возникали споры, поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов. Убежден, нет ничего дороже жизни наших граждан. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания, однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду", - заявил Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что "реформы должны придумываться и реализовываться профессионалами и практиками, а не подгоняться под политические конъюнктуру и выгоду".

"Уже год, как наша страна живет в новой реальности, название которой - пандемия коронавируса. Чем запомнился этот год? Бессонными ночами медиков, в режиме 24/7 спасали жизни украинцев; круглосуточной работой моей команды по восстановлению способности медицинской системы и, к сожалению, перманентной подковерной борьбой противников изменений, которые мы вводили", - отметил он.

Степанов отметил, что врач должен думать о том, как спасти пациента, а не прокормить семью.

"Поэтому моя борьба за высокие зарплаты и за социальные гарантии медиков шла в разрез с идеологией врача крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов. Моя формула качественного и медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не отвечала их представлению расточительства, а мои решения лечить украинцев в Украине не соответствуют их привычке к самообогащению и паразитированию. Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу", - подытожил глава Минздрава.

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Медики готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова, заявила на брифинге представителей Медицинского совета при Минздраве заместитель директора по перинатальной медицине ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины", президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская.

"Мы можем договариваться, кто работает, а кто выходит. (...) Можно выделить какой-то день и выйти поддержать Степанова всеобщей забастовкой - это не проблема. (...) Мы можем выступить, мы можем сделать пресс-конференцию и если будет возможность - мы можем выйти и поддержать Степанова", - отметила Знаменская.

Присутствующие на брифинге ведущие украинские врачи и представители Медицинского совета при Министерстве здравоохранения, в частности, заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская, врач-психиатр и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, профессор, завкафедрой педиатрии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Александр Волосовець также не исключили проведение забастовок медиков в поддержку министра Степанова.

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Медсовет официально призвала народных депутатов не поддерживать голосованием отставку главы Минздрава Степанова, предупредив, что в противном случае врачи оставляют за собой право на крайние меры.

Медицинский совет при Минздраве предупредил народных депутатов:

"Уважаемые народные депутаты! Это обращение - попытка достучаться до вашего разума, сердца и совести. Накануне вынесения на голосование вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова хотим предостеречь вас от огромной ошибки, которая может стоить жизни десяткам тысяч украинцев. Освободить действительно профессионального министра без наличия более профессиональной кандидатуры на эту должность в разгар мировой пандемии могут только те, кому небезразлична судьба многомиллионной нации. Максим Степанов - медик по образованию и по призванию, человек, находившийся на своем месте и был как никто сведущ в проблемах отрасли. Он мешает многим тем, кто пытается сделать медицину честной, прозрачной и эффективной", - говорится в обращении.

Специалисты медсовет отметили, что благодаря действующему главе МОЗ удалось достичь договоренностей по миллионным контрактам на поставку вакцин от COVID-19.

"Фактически без помощи от других ветвей власти, в том числе, и от парламента, в бюджете урезали необходимую на вакцины сумму расходов с 15 до 4 млрд грн, он смог договориться о миллионных контрактов на поставку вакцин, смог обуздать три волны пандемии с минимальными потерями и довольно мягкими по сравнению с другими странами ограничительными мерами. Он делал все, чтобы не допустить не только человеческих жертв, но и экономических потерь", - говорится в обращении в Верховную Раду.

Несмотря на пандемию, полагают специалисты медсовета, МЗ удалось также развить трансплантационную отрасль, дав шанс на спасение многим гражданам Украины без выезда за границу.

"Кто из его предшественников сделал более в условиях, когда не было пандемии и работать было легче? Медицинская отрасль во время пандемии без профессионального руководителя - как корабль в открытом океане во время шторма без капитана - обречена на крах. Каждый, у кого поднимется рука проголосовать за отставку министра, должен помнить: вы голосуете не за освобождение Степанова, а за смерти украинском. Если вы, вопреки здравому смыслу, примите решение об отставке Степанова - медики оставляют за собой право принять крайние меры", - отметили в медсовет.

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Во Львове медики Клинической больницы скорой медицинской помощи выразили поддержку министру здравоохранения Максиму Степанову, под стенами заведения медработники организовали флешмоб #пидтримуюСтепанова.

"Мы благодарны за это всей команде МЗ Украины! Это команда, которая более года успешно не только противостоит текущим вызовам, но и воплощает реформы и имеет стратегическое видение развития нашей медицины. Сейчас мы обеспокоены возможностью кадровых изменений в ведомстве и не хотим изменений вектора и приоритетов, а тем более - не хотим остаться в период пандемии без министра. Поэтому просим правительство и депутатов Верховной Рады в решении вопроса нашего общего будущего учитывать прежде всего мнение медицинского сообщества", - отметили врачи "скорой".







